Meteo Verbania, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

Le previsioni meteo a Verbania per Lunedì 29 Luglio mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con cielo sereno e temperature in aumento.

Mattina:

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +31°C verso le 11:00.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con temperature che continueranno a salire fino a toccare i +32°C intorno alle 14:00. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo.

Sera:

Anche in serata il cielo sarà sereno, con temperature che si abbasseranno leggermente, ma rimarranno piacevoli. Verso le 21:00 si registrerà una probabilità del 37% di precipitazioni, quindi è consigliabile portare con sé un ombrello in caso di pioggia.

In generale, le previsioni del tempo per Lunedì 29 Luglio a Verbania indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo in caso di improvvisi cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.6° perc. +21.1° 0.35 mm 8.8 NNO max 9.1 Maestrale 92 % 1021 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +20.1° prob. 32 % 8.5 NNO max 8.5 Maestrale 91 % 1021 hPa 6 cielo sereno +22.4° perc. +23° prob. 10 % 6.3 NNO max 8.4 Maestrale 86 % 1021 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +31.8° Assenti 5.1 SSE max 3.3 Scirocco 60 % 1020 hPa 12 cielo sereno +31.8° perc. +34.8° Assenti 9 SSE max 5.9 Scirocco 53 % 1018 hPa 15 cielo sereno +31.9° perc. +35.4° prob. 6 % 7.6 S max 5.4 Ostro 55 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +27.7° perc. +31.9° 0.19 mm 4.1 S max 5.1 Ostro 84 % 1017 hPa 21 cielo sereno +23.4° perc. +24.2° prob. 37 % 6.5 NNO max 5.8 Maestrale 95 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:55

