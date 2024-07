Meteo Verbania, le previsioni per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Verbania per Martedì 16 Luglio prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio e verso sera sono attese precipitazioni più consistenti.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà alta, con una probabilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con un’umidità intorno al 61% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni indicano un aumento della probabilità di piogge leggere, con temperature che potrebbero raggiungere i +30°C. L’umidità si manterrà intorno al 71% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto e sono attese piogge leggere, con temperature che si abbasseranno intorno ai +22°C. L’umidità aumenterà fino al 91% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania indicano una giornata instabile, con piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di essere preparati per possibili precipitazioni. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto a Verbania.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +20.9° 0.17 mm 8.4 NNO max 9.7 Maestrale 94 % 1014 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20.6° prob. 51 % 8.3 NNO max 8.9 Maestrale 94 % 1013 hPa 6 cielo coperto +21.1° perc. +21.6° prob. 36 % 7.2 NNO max 8.8 Maestrale 90 % 1014 hPa 9 nubi sparse +27.4° perc. +28.6° prob. 43 % 3 ESE max 2.7 Scirocco 61 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +30° perc. +31.6° 0.19 mm 6.1 SSE max 4.9 Scirocco 53 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +27.1° perc. +29.5° 0.77 mm 3.2 OSO max 3.6 Libeccio 76 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +24.6° perc. +25.4° 0.19 mm 4.5 NNO max 4.4 Maestrale 87 % 1013 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +21° prob. 40 % 9.6 NNO max 9 Maestrale 93 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:09

