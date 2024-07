Tragedia a Montemezzo: incidente con deltaplano causa un morto e un ferito

MeteoWeb

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Montemezzo, nel Comasco, con un bilancio che conta un morto e un ferito. L’incidente ha coinvolto un deltaplano che si è schiantato al suolo durante la fase di decollo. Secondo quanto comunicato dai vigili del Fuoco di Como, il velivolo trasportava due persone al momento dell’impatto.

Il tragico incidente con il deltaplano

La vittima è un uomo di 60 anni, deceduto sul colpo, mentre l’altro occupante, un giovane di 27 anni, ha riportato ferite non gravi. Quest’ultimo è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo, con traumi alla schiena e a una gamba. L’incidente è avvenuto a causa di un presunto inciampo del deltaplano su un sasso presente sul prato durante il decollo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Areu, elisoccorso di Sondrio, e i vigili del Fuoco di Como e Sondrio per le operazioni di soccorso e per avviare le indagini necessarie. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.