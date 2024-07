Morto a 91 anni l’astronauta Joe Engel, pilota dell’X-15 e dello Space Shuttle

MeteoWeb

La comunità scientifica e il mondo dell’aeronautica sono in lutto per la scomparsa di Joe Engel, ex astronauta, deceduto mercoledì scorso nella sua casa di Houston. Engel, maggiore generale dell’Air Force degli Stati Uniti, è stato l’unico astronauta a pilotare sia l’aereo sperimentale X-15 che lo Space Shuttle.

“Il Gen. Joe Engel ha aiutato a realizzare i sogni dell’umanità,” ha dichiarato l’Amministratore della NASA Bill Nelson. “Era uno dei primi astronauti che ho incontrato al Johnson Space Center di Houston. Non dimenticherò mai il suo grande sorriso, il suo calore e il suo coraggio“.

Nato a Chapman, Kansas, nel 1932, Engel si è laureato in ingegneria aeronautica all’Università del Kansas nel 1955. Ha partecipato al programma Apollo come pilota di riserva per la missione Apollo 14 nel 1977, e ha poi rivestito il ruolo di comandante dello Space Shuttle Discovery nel 1985, una delle missioni più impegnative della NASA. Durante questa missione, l’equipaggio ha dispiegato 3 satelliti commerciali, recuperato, riparato e rilanciato un satellite malfunzionante.

“Joe Engel ha lasciato un’impronta indelebile nell’avanzamento del volo spaziale umano,” ha affermato Vanessa Wyche, direttore del Johnson Space Center della NASA. Engel ha totalizzato oltre 14.000 ore di volo come pilota di jet, 224 ore nello Spazio e ha pilotato più di 180 tipi diversi di aeromobili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.