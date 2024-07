Naso all’insù per la “Luna del Tuono”, potrebbe cambiare colore

MeteoWeb

Tra pochi giorni potremo ammirare un fenomeno affascinante: la Luna del Tuono. Questo nome evocativo è attribuito alla Luna piena di luglio, così chiamata per le frequenti tempeste che caratterizzano questo periodo dell’anno. In questo periodo, però, c’è un elemento in più che rende l’evento ancora più speciale: la Luna potrebbe cambiare colore.

Quando e come osservare la Luna del Tuono

Il 21 luglio 2024, alle 10:17 GMT (12:17 ora italiana), la Luna raggiungerà la sua fase piena. Tuttavia apparirà piena anche la notte precedente e quella successiva, con oltre il 98% del disco lunare illuminato. Ciò rende la Luna del Tuono un evento notturno che può essere ammirato per diverse ore e notti.

Come ogni Luna piena, sorgerà all’orizzonte orientale al tramonto e tramonterà a Ovest poco prima dell’alba. Nell’emisfero boreale, dove le notti estive sono più brevi, la Luna rimarrà piuttosto bassa in cielo, anche a mezzanotte. Al contrario, nell’emisfero australe, la Luna raggiungerà una posizione più alta nel cielo.

Per chi desidera osservare la Luna del Tuono, è sufficiente uno sguardo al cielo sereno, possibilmente senza ostacoli visivi. Un binocolo o un piccolo telescopio possono rivelare dettagli affascinanti dei crateri lunari. Tuttavia, l’uso di filtri può essere utile per attenuare la luminosità intensa della Luna, migliorando la visibilità delle ombre sulla sua superficie.

La Luna in Capricorno e il Triangolo Estivo

Quest’anno, la Luna piena di luglio si troverà nella costellazione del Capricorno, parte della famiglia zodiacale. È interessante notare che la Luna piena di luglio può apparire anche nella costellazione del Sagittario. Per verificare esattamente dove si trova la Luna, è possibile utilizzare applicazioni che offrono una mappa del cielo in tempo reale.

Nell’emisfero boreale, intorno alla mezzanotte di luglio, si può ammirare anche il Triangolo Estivo, un brillante gruppo di stelle che splende sopra la Luna piena. Questo pattern stellare è facilmente riconoscibile e visibile durante tutta l’estate.

La Luna del Tuono potrebbe cambiare colore

La Luna del Tuono potrebbe riservare una sorpresa cromatica. Quando la Luna si trova più vicina all’orizzonte, la sua luce attraversa una maggiore quantità di atmosfera terrestre, causando un cambiamento di colore. Questo fenomeno può fare apparire la Luna arancione, rosa o rossa, simile all’effetto dei tramonti. Per ammirare questi colori intensi, il momento migliore è al sorgere o al tramontare della Luna.

Tanti nomi per la Luna piena di luglio

Le diverse culture hanno attribuito nomi affascinanti alla Luna piena di luglio, riflettendo le particolarità stagionali. Ad esempio, viene chiamata “Luna di Mezza Estate” perché sorge nel pieno dell’estate nell’emisfero boreale, o “Luna del Tuono” per le frequenti tempeste di luglio.

Alcuni nativi americani in Alaska la chiamano “Luna del Salmone”, poiché è il periodo in cui i salmoni iniziano a risalire i fiumi. La tribù Mohawk la definisce “Tempo della Grande Maturazione” in riferimento all’abbondanza di frutti che maturano in questo periodo. I Shawnee la conoscono come “Luna delle More”.

La prossima Luna piena

Per chi non riuscirà ad osservare la Luna del Tuono, il prossimo plenilunio sarà il 19 agosto. Sarà una Luna piena particolare, la prima Superluna dell’anno e una Luna Blu stagionale, promettendo un altro appuntamento imperdibile per gli appassionati del cielo notturno.

