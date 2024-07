Neuralink, Elon Musk annuncia: “impianteremo presto nuovo chip cerebrale”

MeteoWeb

Elon Musk ha annunciato che la sua startup tecnologica Neuralink spera di impiantare il suo sistema in un secondo paziente umano entro “la prossima settimana o giù di lì“. I dirigenti dell’azienda hanno inoltre dichiarato che stanno apportando modifiche per affrontare i problemi hardware riscontrati con il primo partecipante.

Cos’è Neuralink

Neuralink sta sviluppando un’interfaccia cervello–computer (BCI) con l’obiettivo di aiutare i pazienti utilizzando una tecnologia rivoluzionaria per il controllo della paralisi. Il primo sistema dell’azienda, chiamato Telepathy, coinvolge 64 “fili” che vengono inseriti direttamente nel cervello. Secondo il sito web di Neuralink, questi fili sono più sottili di un capello umano e registrano i segnali neurali tramite 1.024 elettrodi.

Le BCI sono state oggetto di studio accademico per decenni e diverse altre aziende, tra cui Synchron, Paradromics e Precision Neuroscience, stanno sviluppando i loro sistemi. Nessuna azienda di BCI ha ancora ricevuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per commercializzare i propri dispositivi.

Durante una diretta streaming con i dirigenti di Neuralink, Musk ha dichiarato che la società spera di impiantare il dispositivo in un numero di pazienti compreso tra 8 e 9 quest’anno. Non è chiaro quando e dove si svolgeranno questi interventi.

Il primo impianto umano

A gennaio Neuralink ha impiantato il suo BCI nel primo paziente umano, Noland Arbaugh, di 29 anni, presso il Barrow Neurological Institute di Phoenix, come parte di uno studio clinico approvato dalla FDA.

In un post sul blog di aprile, Neuralink ha dichiarato che l’intervento chirurgico è andato “estremamente bene“. Tuttavia, nelle settimane successive all’operazione, alcuni fili dell’impianto si sono ritirati dal cervello di Arbaugh. La società ha considerato la possibilità di rimuovere l’impianto, ma il problema non ha rappresentato un rischio diretto per la salute e la sicurezza del paziente.

Musk e i dirigenti di Neuralink durante la diretta hanno detto che solo circa il 15% dei canali nell’impianto di Arbaugh sono funzionali. Tuttavia, Arbaugh utilizza il BCI per guardare video, leggere e giocare a scacchi e ad altri videogiochi, a volte fino a 70 ore alla settimana.

Per i prossimi impianti, la società ha dichiarato di lavorare per mitigare la ritrazione e misurarla più da vicino. Il presidente di Neuralink, DJ Seo, ha affermato che un modo per farlo è scolpire la superficie del cranio per ridurre al minimo lo spazio sotto l’impianto.

Neuralink prevede inoltre di inserire alcuni fili più in profondità nel tessuto cerebrale e di monitorare la quantità di movimento che si verifica. Il dottor Matthew MacDougall, capo della neurochirurgia di Neuralink, ha detto che inseriranno fili “a varie profondità” ora che sanno che la ritrazione è una possibilità.

