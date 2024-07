Notte di maltempo in Alto Adige, frane e allagamenti nella notte | FOTO

MeteoWeb

Nella notte scorsa, un violento temporale ha colpito la Wipptal (regione geografica italo-austriaca), in Alto Adige, con precipitazioni che hanno superato i 50 mm/h, richiedendo numerosi interventi dei vigili del fuoco. Campo di Trens è stata una delle aree più colpite, con i vigili del fuoco di Trens che sono stati chiamati ad intervenire quasi 30 volte.

La situazione è stata aggravata da frane, cadute di massi e allagamenti che hanno interessato edifici, strade e sottopassaggi. La strada statale SS12 è stata chiusa all’ingresso di Trens a causa di uno smottamento, costringendo il traffico a essere deviato sull’autostrada del Brennero A22 da Varna a Vipiteno.

Oltre ai vigili del fuoco di Trens, anche le squadre di Mezzaselva, Stilves, Pruno, Vipiteno e Prati sono intervenute per affrontare l’emergenza. Circa 50 abitazioni, insieme a diverse attività commerciali e alberghiere, hanno subito danni significativi a causa dell’ingresso di fango e detriti.

Attualmente, circa 150 soccorritori del distretto Wipptal/Vipiteno, diversi servizi provinciali e la squadra di supporto della Protezione Civile stanno lavorando senza sosta. Anche i Vigili del Fuoco professionisti di Bolzano sono attesi sul posto per fornire ulteriore supporto alle operazioni di soccorso.

