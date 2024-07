Nucleare, il Governo è deciso: 12 mesi per rivoluzionare l’energia nazionale

MeteoWeb

Nella giornata odierna, sia alla Camera che al Senato è stato avviato il processo per esaminare le proposte di legge presentate da Forza Italia e Noi Moderati riguardanti il nucleare in Italia. L’obiettivo delle proposte è stabilire le normative necessarie per lo sviluppo dell’energia nucleare nel Paese. Secondo quanto stabilito, il Consiglio dei ministri avrà un periodo di 12 mesi per adottare una strategia mirata a raggiungere gli obiettivi definiti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima).

Tuttavia, i partiti di opposizione, M5s, Pd e Avs, hanno espresso perplessità riguardo alla tempistica proposta, in considerazione dell’indagine conoscitiva attualmente in corso sul tema nucleare. Cappelletti del M5s ha citato i risultati di un sondaggio Ipsos recente, secondo cui tre quarti degli italiani si opporrebbero all’energia nucleare, soprattutto in assenza di tecnologie di quarta generazione disponibili.

