Nvidia prepara la versione del nuovo chip AI di punta per il mercato cinese

Nvidia sta lavorando su una versione dei suoi nuovi chip AI di punta per il mercato cinese che sarebbe compatibile con gli attuali controlli sulle esportazioni statunitensi, riferisce Reuters, citando quattro fonti a conoscenza della questione. Il colosso dei chip AI ha presentato a marzo la sua serie di chip “Blackwell“, che dovrebbe essere prodotta in serie nel corso dell’anno. I nuovi processori combinano due quadrati di silicio delle dimensioni della precedente offerta dell’azienda. All’interno della serie, il B200 è 30 volte più veloce del suo predecessore in alcune attività, come fornire risposte dai chatbot.

Nvidia lavorerà con Inspur, uno dei suoi principali partner distributori in Cina, sul lancio e la distribuzione del chip che è provvisoriamente chiamato “B20”, hanno riferito due delle fonti. Le consegne del “B20” dovrebbero iniziare nel secondo trimestre del 2025, ha detto a Reuters una fonte separata. Le fonti non sono state identificate poiché Nvidia deve ancora fare un annuncio pubblico.

Le azioni di Nvidia sono aumentate dell’1,4% a 119,67 dollari nelle negoziazioni pre-mercato negli Stati Uniti dopo la pubblicazione dell’articolo di Reuters.

I controlli USA sulle esportazioni

Washington ha rafforzato i controlli sulle esportazioni di semiconduttori all’avanguardia verso la Cina nel 2023, cercando di impedire scoperte nel campo dei supercalcoli che aiuterebbero l’esercito cinese. Da allora, Nvidia ha sviluppato tre chip su misura per il mercato cinese.

L’avvento di controlli più severi sulle esportazioni statunitensi ha aiutato il colosso tecnologico cinese Huawei e startup come Enflame, sostenuta da Tencent, a farsi strada nel mercato interno dei processori IA avanzati. Una versione di un chip della serie Blackwell di Nvidia per il mercato cinese aumenterebbe gli sforzi dell’azienda statunitense per respingere queste sfide.

Il chip più avanzato di Nvidia per il mercato cinese, l’H20, ha avuto un inizio debole quando le consegne sono iniziate quest’anno e l’azienda statunitense lo ha valutato inferiore a un chip rivale di Huawei, ha riferito Reuters a maggio. Ma le vendite ora stanno crescendo rapidamente, hanno detto due delle fonti. Nvidia è sulla buona strada per vendere oltre 1 milione dei suoi chip H20 in Cina quest’anno, per un valore di oltre 12 miliardi di dollari, secondo una stima del gruppo di ricerca SemiAnalysis.

Ci sono alte aspettative che gli Stati Uniti continueranno a mantenere alta la pressione sui controlli delle esportazioni legate ai semiconduttori. Gli Stati Uniti vogliono che i Paesi Bassi e il Giappone limitino ulteriormente le attrezzature per la produzione di chip alla Cina, hanno detto fonti.

