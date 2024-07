Oggi è la Giornata Mondiale degli UFO, la data non è casuale

MeteoWeb

Oggi, 2 luglio, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale degli UFO, un evento che offre alla comunità degli ufologi e agli appassionati di misteri cosmici un’importante occasione per confrontarsi su uno dei temi più affascinanti e controversi: gli oggetti volanti non identificati. La scelta di questa data non è casuale, ma è legata all’incidente di Roswell, uno dei casi più celebri e dibattuti nella storia dell’ufologia.

Cosa sono gli UFO

Il termine “UFO”, acronimo di “Unidentified Flying Object” (oggetto volante non identificato), venne coniato nel 1952 dalla United States Air Force per indicare fenomeni aerei che non trovano spiegazione tra gli eventi conosciuti della natura terrestre. Ogni anno, solo negli Stati Uniti, si registrano circa 6mila avvistamenti di UFO, di cui una percentuale compresa tra il 5% e il 20% rimane senza una spiegazione definitiva, secondo gli esperti del World UFO Day.

L’incidente di Roswell

Il 2 luglio 1947, a Roswell, nel New Mexico, si verificò un evento che segnò profondamente l’immaginario collettivo e la nascita di numerose teorie sugli extraterrestri. Si racconta che un UFO precipitò al suolo e che i resti furono immediatamente recuperati dai militari statunitensi. L’ipotesi iniziale parlava di uno schianto di un veicolo con a bordo extraterrestri, ma versioni ufficiali successive dichiararono che si trattava di palloni sonda utilizzati in un programma segreto del governo degli Stati Uniti, noto come “Progetto Mogul”. Altre indagini suggerirono che i presunti corpi alieni fossero in realtà manichini antropomorfi impiegati per test militari.

Una Giornata dedicata a dibattito e ricerca

La Giornata Mondiale degli UFO rappresenta un’opportunità unica per approfondire il dibattito su questi misteriosi fenomeni. Incontri, conferenze e dibattiti vengono organizzati in tutto il mondo, coinvolgendo non solo ufologi e scienziati, ma anche curiosi e appassionati. L’obiettivo è quello di promuovere una discussione seria e informata sugli avvistamenti, cercando di distinguere tra casi risolvibili e autentici misteri ancora irrisolti.

Il fascino dell’ignoto

La celebrazione della Giornata Mondiale degli UFO ci ricorda quanto l’umanità sia affascinata dall’ignoto e desiderosa di esplorare i confini dell’universo conosciuto. Mentre alcuni avvistamenti trovano spiegazioni razionali, altri rimangono avvolti nel mistero, alimentando la nostra immaginazione e la nostra voglia di scoprire se, davvero, non siamo soli nell’universo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.