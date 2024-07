Olimpiadi 2024, iniziano i Giochi di Parigi!

MeteoWeb

Parigi è pronta a dare il via alle Olimpiadi 2024 con una cerimonia di apertura innovativa e spettacolare. Per la prima volta nella storia dei Giochi, lo show inaugurale non si terrà in uno stadio, ma lungo il fiume Senna. Questa sera, migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo sfileranno su 84 imbarcazioni, partendo dal Pont d’Austerlitz e navigando per sei chilometri tra i monumenti iconici della città.

La cerimonia

La cerimonia inizierà alle 19:30 e si concluderà intorno alle 23:00, con il punto di arrivo previsto davanti al Trocadéro, vicino alla Torre Eiffel. Qui si terranno gli spettacoli finali, con discorsi ufficiali e l’accensione del braciere olimpico. Tra i presenti ci saranno circa 120 capi di Stato o di governo, inclusi il presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, che siederanno nella tribuna d’onore accanto al presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach.

La sfilata degli atleti vedrà per prima la Grecia, rappresentata dal cestista Giannis Antetokounmpo e dalla marciatrice Antigoni Drisbioti, e si concluderà con la delegazione degli Stati Uniti, con la star della NBA LeBron James e la tennista Coco Gauff, seguiti dai padroni di casa francesi, guidati dal nuotatore Florent Manaudou e dalla lanciatrice del disco Mélina Robert-Michon.

L’Italia sarà la 91ª nazione a sfilare, con i portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. Il nostro Paese sarà rappresentato da 141 atleti in 20 discipline diverse, tra cui atletica, scherma, nuoto e vela.

Per garantire la sicurezza durante l’evento, saranno schierati 45mila agenti di polizia e gendarmi, con l’aggiunta di 1.800 agenti stranieri. Le misure di sicurezza saranno rigorose, con un perimetro “antiterrorismo” sorvegliato lungo tutto il percorso.

Il Doodle di Google per le Olimpiadi 2024

In occasione dell’evento, anche Google ha celebrato l’inizio dei Giochi con un Doodle speciale sulla sua home page. L’animazione raffigura diversi uccelli che praticano sport olimpici in un’atmosfera festosa, simbolo dell’entusiasmo e della gioia che caratterizzano queste Olimpiadi 2024.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.