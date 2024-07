Olimpiadi Parigi 2024, 100 anni dopo: ecco come il clima ha trasformato i giochi

MeteoWeb

Il clima ha sempre giocato un ruolo cruciale nelle competizioni sportive, e le Olimpiadi non fanno eccezione. Con il ritorno dei Giochi Olimpici a Parigi nel 2024, un secolo dopo l’ultima volta che la città li ha ospitati nel 1924, la capitale francese si trova nuovamente sotto i riflettori, non solo per la sua storica bellezza e cultura, ma anche per le sfide climatiche che essa presenta. Questo articolo esplora come il cambiamento climatico ha trasformato Parigi e i Giochi Olimpici, con un focus particolare sulle temperature estreme, le preparazioni degli atleti e l’impatto dell’inquinamento atmosferico.

Atleti e caldo estremo: ecco come si preparano alle Olimpiadi

Nelle recenti Olimpiadi, gli atleti hanno adottato una vasta gamma di strategie per acclimatarsi e prepararsi al caldo estremo, che è diventato una sfida crescente a causa dei cambiamenti climatici globali. Tra le tecniche più insolite e rigide, vi è l’uso delle saune, dove gli atleti trascorrono del tempo per abituarsi a condizioni di calore intenso, aumentando la tolleranza del loro corpo al calore e migliorando la capacità di sudorazione. Questa pratica, che può sembrare bizzarra, è in realtà una forma di “allenamento passivo” che può migliorare la termoregolazione del corpo. Oltre all’utilizzo delle saune, molti atleti scelgono di spegnere i ventilatori mentre si allenano indoor, una scelta che può sembrare controintuitiva ma che è finalizzata a simulare condizioni più realistiche che si potrebbero incontrare durante le competizioni all’aperto, dove il raffreddamento artificiale non è disponibile.

Questo tipo di preparazione è diventato sempre più necessario, poiché il riscaldamento globale ha reso le estati sempre più calde, portando a un aumento delle temperature medie globali e alla frequenza di ondate di calore. Gli atleti, allenatori e fisiologi dello sport riconoscono l’importanza cruciale di acclimatarsi adeguatamente al calore per evitare problemi di salute e ottimizzare le prestazioni durante le gare. Infatti, condizioni di calore estremo non solo possono compromettere la performance atletica ma possono anche portare a gravi problemi di salute come colpi di calore, disidratazione e sfinimento da calore. L’acclimatamento al calore, quindi, non è solo una questione di prestazioni ma anche di sicurezza.

Le Olimpiadi di Parigi del 1924

Le Olimpiadi di Parigi del 1924 rappresentano un esempio storico di come le condizioni climatiche possano influenzare drasticamente gli eventi sportivi. Il 12 luglio di quell’anno, i corridori di fondo si trovarono a competere in condizioni estremamente difficili, con temperature che raggiunsero i 33°C all’ombra, un calore già notevole che però era esacerbato dalle condizioni locali. In realtà, un termometro non ufficiale posto vicino alla linea di partenza, probabilmente esposto al sole, registrò una temperatura straordinaria di 45°C, una misurazione che un giornale descrisse come “Senegalese” per evidenziare l’intensità del caldo.

Questo livello di calore, in un’epoca in cui l’aria condizionata e altri sistemi moderni di raffreddamento non erano disponibili, creò un ambiente soffocante e pericoloso per gli atleti. Infatti, 23 dei 38 corridori di lunga distanza furono costretti ad abbandonare la gara a causa delle condizioni estreme, e otto di quelli che riuscirono a completare il percorso furono portati via in barella, segno della gravità della situazione. Le descrizioni dell’epoca parlano di un’atmosfera “soffocante e putrida“, aggravata dalla fermentazione dei rifiuti, che rendeva l’aria irrespirabile e malsana. Questo evento sottolinea come le condizioni climatiche estreme possano avere un impatto devastante non solo sulle prestazioni degli atleti, ma anche sulla loro salute e sicurezza.

Olimpiadi di Parigi 2024: tra passato e presente

Il ritorno delle Olimpiadi a Parigi nel 2024, a un secolo di distanza dalle ultime tenutesi nella stessa città, offre un’opportunità unica di riflettere su come il clima della città e i Giochi stessi siano cambiati radicalmente nel corso degli anni. Nel 1924, le Olimpiadi erano un evento molto più contenuto, con 126 eventi in 17 sport, rispetto ai 329 eventi da medaglia in 32 sport previsti per il 2024. Il numero di atleti è aumentato da 3.089 a circa 10.500, e il pubblico previsto è cresciuto in maniera esponenziale, passando da 625.000 spettatori a un’attesa di 15 milioni di persone. Questo aumento non è solo un segno del crescente interesse per lo sport, ma riflette anche il cambiamento delle infrastrutture e delle capacità di ospitare eventi di massa. Tuttavia, uno dei cambiamenti più significativi riguarda il clima.

Le temperature medie a Parigi sono aumentate di 3,1°C durante il periodo delle Olimpiadi estive rispetto al 1924, con un incremento di 1°C durante le Paralimpiadi. Questo aumento delle temperature è un riflesso diretto del cambiamento climatico, con livelli di CO₂ nell’atmosfera che sono passati da 305 ppm nel 1924 a 419 ppm oggi, un incremento quasi del 40%. Questo dato non solo sottolinea l’aumento delle temperature globali, ma anche la crescente urgenza di affrontare i cambiamenti climatici, che stanno influenzando tutti gli aspetti della vita umana, compresi gli eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Gli effetti del caldo sugli atleti

Pragnya Mohan, il primo triatleta indiano a gareggiare alle Olimpiadi, ha espresso preoccupazione per le temperature torride previste a Parigi, evidenziando come il caldo possa essere un “killer” se non si è in grado di ottenere la giusta nutrizione e idratazione. Mohan ha già sperimentato gli effetti devastanti del calore estremo, tra cui diarrea, annebbiamento mentale e disidratazione, che possono compromettere gravemente la salute e le prestazioni. In precedenti competizioni, ha gareggiato a temperature superiori ai 40°C, un’esperienza che le ha insegnato quanto sia importante prepararsi adeguatamente per evitare che il corpo entri in “modalità di spegnimento“.

La climatologa Sarah Safieddine del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica ha dichiarato che è troppo presto per prevedere con certezza se un’ondata di caldo colpirà Parigi durante le Olimpiadi, ma il servizio meteorologico nazionale, Météo France, ha indicato che l’estate sarà probabilmente più calda della media. Questo è in parte dovuto all’influenza del recente El Niño, che ha avuto un impatto duraturo sulle temperature globali, contribuendo a mantenere le temperature medie più elevate rispetto agli anni precedenti. Parigi, come molte altre grandi città, è particolarmente vulnerabile all'”effetto isola di calore urbana“, dove le strutture in cemento e asfalto assorbono e rilasciano calore, aumentando ulteriormente le temperature locali.

Tuttavia, la città ha anche dei fattori mitiganti, come la presenza di grandi parchi che fungono da isole verdi, offrendo un certo sollievo dal caldo intenso. Durante le Olimpiadi, gli organizzatori hanno adottato una serie di misure per proteggere gli atleti dal caldo estremo, come l’anticipazione degli eventi di resistenza all’aperto alle 8 del mattino e l’installazione di stazioni d’acqua e aree ombreggiate lungo i percorsi di gara.

L’impatto del calore sulla salute

L’effetto del caldo estremo sulle prestazioni atletiche è ben documentato e costituisce una delle principali preoccupazioni per atleti e allenatori. Mike Tipton, coautore del rapporto Rings of Fire e professore di fisiologia presso l’Extreme Environments Laboratory dell’Università di Portsmouth, ha spiegato come un aumento delle temperature possa ridurre significativamente le prestazioni atletiche. Ad esempio, ha osservato che le prestazioni nella maratona possono diminuire di circa un minuto per ogni aumento di 1°C della temperatura dell’aria superiore a 15°C.

Questo impatto non è limitato solo agli sport di resistenza; anche negli sport che richiedono alta concentrazione e precisione, come il tiro con l’arco o il tiro a segno, il calore può compromettere le capacità cognitive, aumentando il rischio di errori. Gli atleti devono quindi affrontare non solo la sfida fisica del calore, ma anche i suoi effetti sulla loro capacità mentale di prendere decisioni rapide e precise. Il caldo può causare una serie di problemi fisici, tra cui la disidratazione, i crampi muscolari e l’affaticamento.

Inoltre, il calore può influenzare negativamente la funzione intestinale e aumentare il consumo di glicogeno muscolare, riducendo la resistenza e la capacità di recupero. La preparazione al calore, quindi, è diventata una parte essenziale dell’allenamento per molti atleti, con tecniche che includono l’uso di abbigliamento speciale, l’allenamento in ambienti caldi e l’acclimatazione in condizioni simili a quelle che si incontreranno durante le competizioni.

Il dilemma dell’aria condizionata

Un’altra questione rilevante per le Olimpiadi di Parigi 2024 è la sostenibilità e l’impatto ambientale dei giochi. Gli organizzatori si sono impegnati a rendere questi giochi i più sostenibili di sempre, con un’attenzione particolare alla riduzione delle emissioni di carbonio e all’uso di energie rinnovabili. Tuttavia, questa attenzione alla sostenibilità si scontra con la necessità di garantire il comfort e la sicurezza degli atleti. Una delle principali controversie riguarda l’uso dell’aria condizionata nel Villaggio Olimpico. Gli organizzatori hanno deciso di non installare aria condizionata nelle camere degli atleti, una scelta che è stata criticata da diverse delegazioni, tra cui quella statunitense, che ha deciso di portare unità di condizionamento dell’aria portatili per i suoi atleti.

Questa decisione riflette un compromesso tra l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei giochi e la necessità di offrire condizioni adeguate per il recupero degli atleti, molti dei quali saranno già stressati dal caldo durante le competizioni. La scelta di non utilizzare aria condizionata nel Villaggio Olimpico è anche un tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sostenibilità e della necessità di trovare soluzioni innovative per affrontare il cambiamento climatico. Tuttavia, resta da vedere come questa scelta influenzerà le prestazioni degli atleti, soprattutto considerando che il calore e l’umidità possono influire significativamente sulla qualità del sonno e sul recupero fisico. Inoltre, Parigi ha già visto un aumento delle notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20°C, un fattore che potrebbe rendere difficile il riposo degli atleti senza aria condizionata.

L’inquinamento dell’aria alle Olimpiadi

L’inquinamento atmosferico rappresenta un’altra grande sfida per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sebbene la qualità dell’aria nella città sia migliorata rispetto al 1924, grazie a politiche più rigorose e alla transizione verso energie più pulite, l’inquinamento rimane una preoccupazione, specialmente durante le ondate di calore, che possono peggiorare la qualità dell’aria. L’ozono troposferico, un inquinante secondario che si forma in presenza di luce solare e temperature elevate, è particolarmente pericoloso per la salute, causando problemi respiratori e cardiovascolari.

Questo è un problema particolarmente rilevante per gli atleti, che durante l’esercizio fisico intenso inalano quantità maggiori di aria, aumentando l’esposizione agli inquinanti. Gli organizzatori dei giochi hanno quindi adottato una serie di misure per monitorare e mitigare l’inquinamento atmosferico, come il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti e la promozione dell’uso dei trasporti pubblici e delle biciclette. Tuttavia, la lotta contro l’inquinamento atmosferico è una sfida complessa che richiede un impegno costante e coordinato da parte delle autorità locali, nazionali e internazionali. Parigi ha fatto progressi significativi, ma il cammino verso una qualità dell’aria ottimale è ancora lungo e richiede ulteriori sforzi, sia in termini di politiche ambientali che di sensibilizzazione della popolazione.

