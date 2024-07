Allerta Meteo, ennesimo Super-Ciclone arriva in Europa: allarme sulle Olimpiadi di Parigi

MeteoWeb

Breve tregua del maltempo oggi in Europa, dopo il flagello del Mega Ciclone Kirsti che ieri ha flagellato i Paesi Baltici, ma lo scenario meteo rimane esplosivo tra caldo persistente e continui cicloni atlantici che provocano fenomeni estremi nel cuore del Vecchio Continente, coinvolgendo a tratti anche l’Italia settentrionale. Un’altra violenta tempesta è in arrivo in Europa proprio dall’oceano Atlantico, e provocherà forte maltempo in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Svizzera e Austria tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto.

Le piogge saranno torrenziali, con forti temporali, grandinate e trombe d’aria: le mappe del modello europeo GFS sono eloquenti sule zone più colpite:

Molto più dettagliate le carte del modello italiano Bolam elaborato dal CNR-ISAC: nel pomeriggio-sera di mercoledì 31 luglio, questo mese si concluderà con temporali molto forti nel canale della Manica e nella Francia settentrionale, ma forti temporali colpiranno anche Parigi e il cuore della Francia mentre i resti del Ciclone Kirsti continueranno a provocare forti piogge e temporali in Russia:

Giovedì 1 Agosto il ciclone si estenderà nell’Europa centrale: nelle prime ore del mattino avremo ancora forti temporali in Francia, ma anche in Belgio e in rapida estensione alla Germania, con un brusco calo delle temperature per l’avanzata del fronte freddo dall’oceano Atlantico verso l’arco alpino:

Nel pomeriggio-sera di giovedì 1 agosto, il maltempo si accanirà in modo molto violento sulla Germania, coinvolgendo anche Paesi Bassi, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca, persistendo pure nella Francia orientale. I fenomeni saranno molto violenti con nubifragi, grandinate e tornado:

Allerta Meteo sulle Olimpiadi di Parigi: rischio fenomeni estremi, allarme per la Senna e temperature sulle montagne russe

Il maltempo si abbatterà nuovamente su Parigi, compromettendo ulteriormente lo svolgimento delle Olimpiadi che proprio in base alle condizioni meteo avverse stanno stravolgendo il calendario delle competizioni sulla Senna, in modo particolare per quanto riguarda il triathlon. A Parigi è arrivato il caldo: ieri la temperatura massima in centro è stata di +31°C, la più alta dell’anno, ma oggi il clima è soffocante, siamo già a +34°C e nel primo pomeriggio aumenterà ancora. E’ il giorno più caldo dell’anno a Parigi proprio in concomitanza con le Olimpiadi, che però la scorsa settimana erano iniziate con freddo e maltempo. Nel primo giorno di gare, sabato 27 luglio, la temperatura massima a Parigi era stata di appena +19°C dopo una minima di appena +15°C come se fossimo in autunno inoltrato: le gare a cronometro di ciclismo femminile e maschile si sono svolte sotto il diluvio con numerose cadute e incidenti.

In pochi giorni, le temperature sono aumentate di oltre 15°C ma nei prossimi giorni crolleranno nuovamente dopo il violento passaggio temporalesco di domani. Da giovedì, infatti, farà di nuovo molto fresco a Parigi con temperature minime tra +17 e +18°C e massime sempre inferiori ai +23°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.