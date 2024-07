Ondata di caldo in Ucraina: oltre +40°C e blackout

MeteoWeb

In Ucraina, oltre alla guerra, il caldo torrido non dà tregua. Nel Sud del Paese, le temperature superano i +40°C, mentre la mancanza di elettricità è aggravata da blackout non programmati in più di 7 regioni. Ukrenergo, l’operatore energetico, ha comunicato su Telegram che un guasto alle apparecchiature di una delle centrali ha causato questi blackout. Dal mese di maggio, in tutto il territorio nazionale, sono programmate interruzioni dell’elettricità, disponibile solo per poche ore al giorno.

Dalla scorsa settimana, in molte zone dell’Ucraina, le temperature hanno superato i +30°C, con punte di oltre +40°C nel Sud. La Russia ha sistematicamente preso di mira le centrali energetiche ucraine. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio di 2 anni fa, sono stati “distrutti 9 gigawatt di capacità“.

