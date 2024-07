Pit Bull sale da solo su un treno regionale: accudito e riconsegnato alla propietaria

MeteoWeb

Incredibile avventura per un pit bull che è salito da solo su un treno regionale in Emilia Romagna suscitando grande curiosità tra i viaggiatori, tanto che una signora lo ha “adottato” fino a quando non lo ha affidato a sua volta alla Polfer. L’insolita disavventura è capitata ad un piccolo American Pit Bull Terrier che, da solo, è salito ad Anzola Emilia su un treno regionale diretto a Bologna.

Una viaggiatrice particolarmente sensibile al bene degli animali l’ha custodito fino all’arrivo a Bologna, dove l’ha consegnato alla Polizia Ferroviaria. Gli agenti, dopo essersi assicurati che l’animale fosse in buone condizioni, hanno preso contatti con il canile municipale di Anzola dell’Emilia che si è subito preso cura del pitbull. Dal microchip del cane è stato infine possibile risalire alla sua proprietaria che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per il lieto fine della storia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.