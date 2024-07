Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Aci Catena indicano un clima stabile con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Si prevedono solo lievi variazioni nelle condizioni atmosferiche, con una presenza di nubi sparse in alcuni momenti della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C durante la notte e saliranno fino a +31,9°C nel pomeriggio. Le brezze varieranno da leggere a vivaci, provenienti da diverse direzioni. L’umidità oscillerà tra il 38% e il 71%, con pressione atmosferica stabile intorno ai 1010-1012hPa.

Lunedì 22 Luglio

Notte: Durante la notte a Aci Catena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C con una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 3,5km/h. L’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +31,3°C con una brezza leggera proveniente da Sud a una velocità di 4,8km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 38% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi saranno sparse con una copertura del 29%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,5°C con una brezza vivace proveniente da Sud Est a 21,5km/h. L’umidità salirà al 43% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno sui +25,4°C con una brezza proveniente da Nord a una velocità di 8,2km/h. L’umidità salirà al 69% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Martedì 23 Luglio

Notte: Durante la notte a Aci Catena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,5°C con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest a una velocità di 3,2km/h. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +29,4°C con una brezza leggera proveniente da Est a una velocità di 5,7km/h. L’umidità sarà del 51% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi saranno sparse con una copertura del 34%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,9°C con una brezza vivace proveniente da Nord Est a 25,6km/h. L’umidità sarà del 43% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,2°C con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest a una velocità di 6km/h. L’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Notte: Durante la notte a Aci Catena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest a una velocità di 5,8km/h. L’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30°C con una brezza leggera proveniente da Nord Est a una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 46% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi saranno sparse con una copertura del 34%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,6°C con una brezza proveniente da Est a 12,6km/h. L’umidità sarà del 46% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,9°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 7km/h. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Giovedì 25 Luglio

Notte: Durante la notte a Aci Catena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,5°C con una brezza leggera proveniente da Ovest a una velocità di 4,1km/h. L’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C con una brezza proveniente da Est a una velocità di 6,7km/h. L’umidità sarà del 55% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi saranno sparse con una copertura del 42%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,9°C con una brezza proveniente da Est – Sud Est a 13,3km/h. L’umidità sarà del 50% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno sui +26,9°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,2km/h. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

