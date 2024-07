Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio ad Aci Catena si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31,4°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 25,3°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 30°C verso le ore 10:00. Il vento soffierà da Est con intensità variabile tra i 6,6km/h e i 9,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno e le temperature massime si manterranno intorno ai 31°C. Il vento sarà prevalentemente da Est – Sud Est con raffiche fino a 12km/h.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 26,6°C intorno alle 22:00. Il vento sarà sempre presente, ma con una lieve diminuzione dell’intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio ad Aci Catena indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento di intensità moderata. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica nella zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.8° perc. +25.7° Assenti 2.8 NO max 4.9 Maestrale 50 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.3° perc. +25.2° Assenti 3.5 NNO max 4.7 Maestrale 50 % 1014 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +28.9° Assenti 1.7 ESE max 4.5 Scirocco 43 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.1° perc. +30° Assenti 6.8 ESE max 9.7 Scirocco 42 % 1015 hPa 13 cielo sereno +31.2° perc. +31.1° Assenti 7.7 ESE max 10.6 Scirocco 39 % 1014 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +30.2° Assenti 7.2 SE max 11 Scirocco 44 % 1014 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +27.6° Assenti 3.1 O max 5.7 Ponente 51 % 1015 hPa 22 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.9 ONO max 5.9 Maestrale 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:21

