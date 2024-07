Previsioni Meteo Acri: il bollettino per il weekend 19 – 21 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana ad Acri indicano condizioni calde e soleggiate, con temperature in aumento. Nubi sparse saranno presenti solo in alcune ore del pomeriggio, mentre brezze leggere renderanno il clima più gradevole. L’umidità si manterrà su valori accettabili, ideali per godersi il mare e le attività all’aperto.

Venerdì 19 Luglio

Notte

Durante la notte a Acri ci sarà un cielo sereno con una temperatura di +21,5°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest con velocità di 10,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina di Venerdì 19 Luglio sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00 si registrerà una temperatura di +30,1°C con una leggera brezza da Ovest. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi inizieranno a comparire con una copertura nuvolosa del 33% alle 13:00. La temperatura massima sarà di +34,5°C alle 11:00, con una leggera brezza da Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 26% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

La serata si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +21,8°C alle 21:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 10,2km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 65% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 20 Luglio

Notte

Durante la notte di Sabato 20 Luglio il cielo sarà sereno con una temperatura di +21°C alle 00:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 10,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00 si registrerà una temperatura di +31,8°C con una leggera brezza da Ovest. L’umidità sarà del 25% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi sparse aumenteranno con una copertura del 30% alle 14:00. La temperatura massima sarà di +33,6°C alle 13:00, con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 23% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

La serata si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di +21,1°C alle 21:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 12,3km/h. L’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Domenica 21 Luglio

Notte

Durante la notte di Domenica 21 Luglio il cielo sarà sereno con una temperatura di +21°C alle 00:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 11,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 si registrerà una temperatura di +33,1°C con una brezza da Ovest. L’umidità sarà del 23% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una temperatura massima di +34,5°C alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 16,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 21% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

La serata si concluderà con poche nuvole e una temperatura di +23,4°C alle 23:00. Il vento sarà da Sud con una velocità di 8,4km/h. L’umidità sarà del 35% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Conclusioni

Il fine settimana ad Acri si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e presenza di nubi sparse solo in alcune ore del pomeriggio. Le brezze leggere contribuiranno a rendere più gradevole il clima, mentre l’umidità si manterrà su valori accettabili. Sia Sabato che Domenica saranno giornate ideali per godersi il mare e le attività all’aperto.

