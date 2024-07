Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio ad Agropoli prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con temperature piuttosto elevate durante le ore diurne.

Mattina:

Durante la mattina il cielo sarà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 31,1°C alle ore 09:00. La percezione della temperatura sarà di 32°C a causa di una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest con intensità fino a 9,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 46% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. La percezione della temperatura sarà leggermente più alta, arrivando a 32,7°C alle 13:00. Il vento soffierà sempre dalla direzione Ovest – Sud Ovest con una velocità di 10km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 50%.

Sera:

Anche in serata il cielo sarà sereno, con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 24,8°C alle 21:00. Il vento sarà ancora proveniente dall’Est – Sud Est con una velocità di 5,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 71% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni ad Agropoli si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature elevate e cielo sereno. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata per evitare l’esposizione diretta al sole e mantenere un adeguato livello di idratazione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.3° perc. +24° Assenti 4.8 E max 4.6 Levante 87 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +23.2° Assenti 5.7 ENE max 5.5 Grecale 85 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.2 ENE max 4 Grecale 64 % 1010 hPa 9 cielo sereno +31.1° perc. +32° Assenti 10.1 OSO max 9.1 Libeccio 46 % 1009 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +32.3° Assenti 11.1 OSO max 9.2 Libeccio 48 % 1009 hPa 15 cielo sereno +30.3° perc. +32.2° Assenti 11.4 O max 11 Ponente 54 % 1008 hPa 18 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 0.9 OSO max 8.1 Libeccio 76 % 1008 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.2° Assenti 5.4 ESE max 5.9 Scirocco 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:22 e tramonta alle ore 03:22

