Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio ad Agropoli mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 70%. Le temperature si attesteranno intorno ai 27-32°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà fino a coprire interamente il cielo, con una probabilità del 100% di cielo coperto. Le temperature massime raggiungeranno i 31-33°C, ma la percezione sarà di un caldo intenso, con valori che potrebbero superare i 34°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 9-20km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente, con piogge moderate che interesseranno la zona. La probabilità di precipitazioni sarà del 99-100%, con quantitativi che potrebbero superare i 2mm. Le temperature caleranno sensibilmente, attestandosi intorno ai 22-25°C, mentre il vento aumenterà di intensità provenendo da Sud – Sud Est.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio ad Agropoli sarà caratterizzato da un’evoluzione del tempo che va da parzialmente nuvoloso a coperto con piogge moderate. Le temperature massime saranno elevate, con punte di caldo intenso durante il pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di ombrello in caso di pioggia. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 1.7 NE max 2.8 Grecale 65 % 1010 hPa 3 nubi sparse +23.7° perc. +23.8° Assenti 6.7 ESE max 7.5 Scirocco 67 % 1009 hPa 6 nubi sparse +27.2° perc. +27.9° Assenti 8.7 NNE max 10.1 Grecale 53 % 1009 hPa 9 nubi sparse +32.4° perc. +32.9° Assenti 11 SO max 9.9 Libeccio 40 % 1009 hPa 12 nubi sparse +31.4° perc. +34.4° Assenti 10.6 OSO max 9.2 Libeccio 55 % 1009 hPa 15 cielo coperto +29.9° perc. +33.2° prob. 25 % 5.5 O max 5.3 Ponente 63 % 1008 hPa 18 pioggia moderata +24.5° perc. +25° 1.65 mm 5.4 SSE max 17.2 Scirocco 75 % 1010 hPa 21 cielo coperto +22.5° perc. +22.9° prob. 44 % 9.5 E max 10.4 Levante 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.