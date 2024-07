Previsioni Meteo Angri: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana ad Angri, il meteo si preannuncia stabile e soleggiato. Le temperature saranno tipicamente estive, con punte di calore durante il giorno che si attenueranno leggermente verso sera. Il cielo sarà sereno senza presenza di nuvole, accompagnato da una brezza leggera che renderà l’atmosfera piacevole. Sabato e Domenica si prospettano ideali per attività all’aperto e per godersi il clima caldo ma gradevole dell’estate. Preparatevi per un weekend all’insegna del sole e del caldo a Angri.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Angri, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 26,2°C e un lieve vento che soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di 3,2km/h. Le condizioni rimarranno stabili anche durante le prime ore del mattino, con temperature intorno ai 25-26°C e una leggera brezza che si manterrà costante.

Durante il pomeriggio il sole splenderà nel cielo di Angri senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i 32°C e una brezza leggera proveniente da Sud Ovest. La sera si manterrà piacevolmente calda, con temperature intorno ai 27-28°C e una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest.

Sabato 13 Luglio

Anche nella notte tra Venerdì e Sabato il cielo sarà sereno su Angri, con temperature che si attesteranno intorno ai 25-26°C e una leggera brezza che soffierà da Sud Est. Al sorgere del sole, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 33-34°C durante le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere nel cielo di Angri, con temperature che si manterranno elevate intorno ai 32-33°C e una brezza leggera che soffierà da Ovest – Sud Ovest. Anche al tramonto le condizioni saranno stabili, con temperature intorno ai 28-29°C e una leggera brezza che arriverà da Nord Ovest.

Domenica 14 Luglio

La notte tra Sabato e Domenica ad Angri sarà all’insegna del cielo sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C e una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Ovest. Al sorgere del sole, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 33-34°C durante le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio di Domenica il sole continuerà a splendere nel cielo di Angri, con temperature che si manterranno elevate intorno ai 32-34°C e una brezza leggera che arriverà da Ovest – Sud Ovest. Anche al tramonto le condizioni saranno stabili, con temperature intorno ai 28-29°C e una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Ovest.

Conclusioni

Il fine settimana ad Angri si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature estive. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima caldo ma piacevole della stagione estiva. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da temperature elevate durante il giorno, con un lieve calo verso sera, e una brezza leggera che renderà l’atmosfera ancora più piacevole. Preparatevi dunque a un weekend all’insegna del sole e del caldo a Angri.

