Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio ad Avellino promettono una giornata all’insegna del sole e del caldo. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature gradevoli, con una leggera brezza proveniente da Est. Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, con una leggera variazione della direzione del vento verso Nord Est.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime su Avellino, con temperature che raggiungeranno valori molto elevati. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest, portando un po’ di freschezza ma senza compromettere il clima caldo e asciutto della giornata. L’umidità si manterrà a livelli contenuti, garantendo una sensazione di benessere nonostante le alte temperature.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma rimarranno piuttosto miti. Il vento proveniente da Sud Ovest porterà un po’ di frescura, ideale per trascorrere una serata all’aperto in tutta comodità.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio ad Avellino indicano una giornata estiva con sole, caldo e cielo sereno. Le temperature massime toccheranno valori elevati, quindi è consigliabile proteggersi adeguatamente e idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, il meteo si manterrà stabile con condizioni simili, quindi è il momento ideale per godersi l’estate in tutta la sua bellezza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.1° perc. +24.9° Assenti 1.6 NE max 2.2 Grecale 48 % 1016 hPa 3 cielo sereno +23.9° perc. +23.7° Assenti 2 E max 2.2 Levante 52 % 1016 hPa 6 cielo sereno +28.4° perc. +27.9° Assenti 2.2 NE max 3 Grecale 38 % 1017 hPa 9 cielo sereno +34.8° perc. +33.6° Assenti 4.9 OSO max 4.6 Libeccio 26 % 1015 hPa 12 cielo sereno +36.3° perc. +35.4° Assenti 12.7 OSO max 8.9 Libeccio 25 % 1014 hPa 15 cielo sereno +35.1° perc. +34.3° Assenti 13.5 OSO max 13 Libeccio 27 % 1013 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +29.2° Assenti 7.3 OSO max 10.7 Libeccio 40 % 1013 hPa 21 cielo sereno +25.4° perc. +25.4° Assenti 2.2 SSO max 4.6 Libeccio 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:26

