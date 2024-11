Maltempo, raffiche fino a 100km/h in Campania: alberi abbattuti e danni, nubifragio nel Sannio | FOTO

MeteoWeb

Forti raffiche di vento hanno colpito la Campania, provocando danni e disagi, anche ai trasporti marittimi, nelle province di Napoli, Avellino e Salerno. Le raffiche hanno raggiunto punte di 80-90km/h, anche fino a 100km/h. Registrate raffiche di 98km/h a Postiglione, 92km/h a Campoli del Monte Taburno, 90km/h a Ariano Irpino, 89km/h a Nisida, 82km/h a Roscigno, Conza della Campania. In numerosi comuni dell’Avellinese, i Vigili del Fuoco hanno realizzato decine di interventi. Due alberi di grosse dimensioni sono stati sradicati ad Avellino, in via Morelli e Silvati, uno dei quali è caduto sull’ingresso dell’Istituto di scuola superiore “Guido Dorso”. Non si registrano danni alle persone.

Problemi alla viabilità sulla Statale 88 che collega Avellino alla Valle Caudina e Benevento a causa di alberi e grossi rami caduti in diversi punti della strada. Situazione analoga nei centri di Atripalda, Montoro e in Alta Irpinia. I sindaci, attraverso i locali Nuclei della Protezione Civile, hanno lanciato un appello ai cittadini ad evitare di sostare, in auto o a piedi, in zone aperte.

A Montoro, il vento ha divelto alcune lamiere dal tetto dell’Istituto Alberghiero di via Cerreto Cappella. Nell’istituto sono presenti circa venti persone tra frequentatori di un corso serale e docenti. Sul posto i Carabinieri della locale stazione che stanno curando la sicurezza dei cittadini, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Alberi caduti e danni anche nel Salernitano

Alberi caduti, tetti scoperchiati e pali della luce divelti a Teggiano, nel Salernitano, a causa delle forti raffiche di vento. Le zone più colpite sono state quelle rurali. Per precauzione, la Polizia locale ha chiuso al traffico veicolare la strada Pedemontana. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

Nubifragio e blackout nel Sannio

Un violento e lungo nubifragio si abbattuto nel pomeriggio sia sulla città di Benevento che in provincia, dove si sono registrati anche diversi blackout. 55mm di pioggia sono caduti a Faicchio, 43mm a Pontelandolfo, 42mm a Frasso Telesino, 37mm a Benevento, Campoli del Monte Taburno, 33mm a Baselice. Una settantina, finora, gli interventi realizzati dai Vigili del Fuoco dei vari distaccamenti su tutto il territorio sannita.

Nel capoluogo a causare i maggiori danni è stato il forte vento che, in piazza Risorgimento, ha fatto crollare parte della recinzione dei lavori per gli interventi di riqualificazione dell’area, mentre in contrada Alfieri ha fatto cadere un grosso albero sulla carreggiata, bloccando il traffico. Piante e rami sulla strada anche al Rione Ferrovia e sulla statale Appia, in contrada San Vito, nei pressi di un centro commerciale, dove le raffiche hanno divelto cartelloni pubblicitari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.