Previsioni Meteo Battipaglia: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Battipaglia prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La mattina proseguirà con condizioni di cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 33°C nel corso della mattinata. Nel primo pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime toccheranno i 34°C. Anche nel pomeriggio e nella sera le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 32°C.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Battipaglia, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti e godetevi la giornata di sole a Battipaglia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 2.7 ESE max 3.6 Scirocco 64 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 4.2 E max 4.7 Levante 66 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +28.8° Assenti 1.1 SSE max 2.1 Scirocco 52 % 1016 hPa 9 cielo sereno +32.8° perc. +33.6° Assenti 9.9 OSO max 7.5 Libeccio 41 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.4° perc. +34.1° Assenti 14.3 OSO max 13.6 Libeccio 39 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.3° perc. +32.7° Assenti 9.6 SO max 9.1 Libeccio 40 % 1014 hPa 18 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.4 SO max 3.4 Libeccio 69 % 1015 hPa 21 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 2.9 ESE max 3.8 Scirocco 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:30

