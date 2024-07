Previsioni Meteo Brescia: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Brescia indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 30-31°C nel pomeriggio.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Man mano che la mattinata avanza, le temperature saliranno, raggiungendo i +29,1°C alle 10:00 con venti provenienti da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 in poi, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +30-31°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a rendere più gradevole la situazione, nonostante il caldo.

Anche in serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra i +25°C fino a tarda serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Brescia confermano una giornata caratterizzata da bel tempo, cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero ulteriormente aumentare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.7° perc. +23.1° prob. 9 % 5.4 N max 5.6 Tramontana 79 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22° prob. 7 % 4.5 N max 4.5 Tramontana 76 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° Assenti 2.7 NO max 4.8 Maestrale 71 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28.1° perc. +29.9° Assenti 5.2 SO max 3.2 Libeccio 63 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30.4° perc. +33.4° Assenti 7.9 SO max 4.6 Libeccio 59 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +34.2° prob. 6 % 6 SO max 3.3 Libeccio 59 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.1° perc. +31.9° prob. 23 % 2.8 SO max 2.8 Libeccio 77 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +25° prob. 32 % 6.6 N max 6.2 Tramontana 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 21:05

