Previsioni Meteo Brescia: il bollettino per domani sabato 13 luglio

Sabato 13 Luglio a Brescia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le previsioni meteo indicano la presenza di piogge leggere durante gran parte della giornata, con una copertura nuvolosa che varia dal 23% al 99%.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,8°C, con una percezione di +21,3°C. Il vento soffierà a 4,2km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 3,9km/h.

Nella mattina, le piogge leggere continueranno a interessare la zona con una copertura nuvolosa che varierà dal 60% al 82%. Le temperature saliranno gradualmente, con punte di +27,9°C intorno alle 12:00. Il vento sarà prevalentemente orientato da Sud a Est, con intensità variabile tra 1km/h e 6,9km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con piogge leggere che persistono e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 76%. Le temperature massime saranno di circa +28,5°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 4,7km/h.

In serata, le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a nubi sparse e poche nuvole. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 20-36%, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +20,9°C intorno alle 23:00. Il vento sarà ancora presente, con intensità tra i 5,1km/h e i 6,2km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 13 Luglio a Brescia indicano una giornata instabile, con piogge leggere e copertura nuvolosa variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in continuo cambiamento e di tenersi aggiornati sulle previsioni per i prossimi giorni a Brescia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21.3° 0.34 mm 4.2 NNE max 3.9 Grecale 91 % 1008 hPa 3 nubi sparse +20.4° perc. +20.9° prob. 75 % 3.5 N max 3.5 Tramontana 92 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +21.6° perc. +22.1° 0.27 mm 1.5 NNE max 2.8 Grecale 90 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +25.1° perc. +25.5° 0.45 mm 2 ESE max 6.9 Scirocco 72 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +27.9° perc. +29.4° 0.11 mm 1.5 SSO max 2.7 Libeccio 61 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +28.3° perc. +29.9° 0.11 mm 2.2 S max 4 Ostro 60 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +25.2° perc. +25.8° 0.11 mm 1 NE max 1.5 Grecale 78 % 1009 hPa 21 poche nuvole +21.5° perc. +21.8° prob. 8 % 6.2 NNE max 5.4 Grecale 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 21:04

