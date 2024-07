Previsioni Meteo Brugherio: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Brugherio indicano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, dalle prime ore fino a metà mattina, si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C con una percezione di calore di +21,6°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 7,3km/h provenendo da Nord Est.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con una leggera probabilità di piogge sparse intorno al 2%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +28,8°C verso le ore centrali del giorno. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 10,1km/h sempre dalla direzione Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature massime saranno di +29,5°C con una percezione di calore di +30,2°C. Il vento continuerà a soffiare a una velocità di 10,7km/h provenendo sempre da Sud Est.

In serata, la situazione meteorologica subirà delle variazioni con l’aumento della copertura nuvolosa intorno al 38%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +27,1°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Est – Sud Est con raffiche fino a 12,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Brugherio per Giovedì 25 Luglio mostrano una giornata con un inizio soleggiato, seguito da un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,5°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a possibili cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.3° perc. +22° 0.15 mm 6.7 NE max 13.3 Grecale 94 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +21.2° 0.27 mm 5.5 NNE max 7 Grecale 92 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.7° prob. 34 % 4.3 NNE max 6.5 Grecale 85 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +27.9° prob. 32 % 7.4 SE max 10.6 Scirocco 58 % 1013 hPa 12 cielo sereno +29.3° perc. +30.2° prob. 25 % 10.7 SE max 8.1 Scirocco 51 % 1011 hPa 15 poche nuvole +29.2° perc. +30.4° prob. 6 % 9.4 SE max 7.5 Scirocco 53 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27.1° perc. +28.6° prob. 7 % 8.3 ESE max 12.2 Scirocco 65 % 1010 hPa 21 nubi sparse +23.9° perc. +24.3° prob. 17 % 6.4 E max 13.2 Levante 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:43 e tramonta alle ore 03:43

