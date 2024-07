Previsioni Meteo Camaiore: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Camaiore indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,7°C nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con un lieve aumento della copertura nuvolosa verso le ore centrali, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32,7°C con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà per lo più sereno con poche nuvole sparse e temperature in calo fino a raggiungere i +23,9°C durante la notte. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità che si manterrà intorno al 81%. Il vento sarà prevalentemente di brezza leggera proveniente da diverse direzioni.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Camaiore, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +32°C durante il fine settimana. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo in quanto le condizioni atmosferiche potrebbero subire variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25° perc. +25.5° Assenti 5.7 N max 5.6 Tramontana 75 % 1017 hPa 4 cielo sereno +24.6° perc. +25° Assenti 5.4 NNE max 4.8 Grecale 73 % 1017 hPa 7 cielo sereno +29.7° perc. +31.4° Assenti 2.9 OSO max 2.8 Libeccio 55 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.5° perc. +34.3° Assenti 8.8 SO max 6.4 Libeccio 46 % 1016 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +34.6° prob. 8 % 12.5 OSO max 11.1 Libeccio 47 % 1015 hPa 16 nubi sparse +31.5° perc. +33.5° prob. 16 % 10.3 O max 12.7 Ponente 50 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 10 % 8.2 ONO max 11.3 Maestrale 73 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.2° perc. +24.8° prob. 22 % 5.5 NNE max 5.5 Grecale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.