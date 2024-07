Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum indicano condizioni di bel tempo costante. Cieli sereni accompagneranno giornate caratterizzate da temperature elevate, con una leggera brezza che renderà gradevole il clima. L’umidità si manterrà su valori medi e non sono previste precipitazioni. In sintesi, la settimana si prospetta ideale per godersi a pieno le giornate estive.

Lunedì 29 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +21,3°C e una leggera brezza proveniente da Est a 6,4km/h. L’umidità si attesterà al 68% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +25,8°C percepita come +25,5°C. Il vento soffierà da Sud Est a 3,2km/h con un’umidità del 40%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una temperatura massima di +31,6°C e una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 10,9km/h. L’umidità salirà al 38%.

Sera: Al calar del sole, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura di +22,1°C e una brezza leggera da Est – Sud Est a 6,4km/h. L’umidità sarà del 68%.

Martedì 30 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +21,6°C e una leggera brezza da Est a 5,5km/h. L’umidità sarà al 65%.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +26,3°C percepita come +26,3°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 6,1km/h con un’umidità del 46%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una temperatura massima di +31,8°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 10km/h. L’umidità salirà al 36%.

Sera: Al calar del sole, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura di +21,7°C e una brezza leggera da Est – Sud Est a 6,2km/h. L’umidità sarà del 56%.

Mercoledì 31 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +21,6°C e una brezza leggera da Est a 7,9km/h. L’umidità sarà al 51%.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +25,8°C percepita come +25,3°C. Il vento soffierà da Est a 2,7km/h con un’umidità del 34%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una temperatura massima di +31,6°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 10km/h. L’umidità salirà al 38%.

Sera: Al calar del sole, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura di +21,7°C e una brezza leggera da Est – Sud Est a 6,2km/h. L’umidità sarà del 65%.

Giovedì 1 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +20,9°C e una brezza leggera da Est – Sud Est a 6,3km/h. L’umidità sarà al 67%.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +25,3°C percepita come +25,4°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 3,6km/h con un’umidità del 58%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una temperatura massima di +31,7°C e una brezza leggera da Ovest a 10,7km/h. L’umidità salirà al 39%.

Sera: Al calar del sole, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura di +21,3°C e una brezza leggera da Est – Sud Est a 6,2km/h. L’umidità sarà del 65%.

In base ai dati meteorologici forniti, la settimana a Capaccio Paestum si prospetta all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature gradevoli. Sia le temperature massime che quelle percepite saranno elevate, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più piacevole la permanenza all’aperto. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre le precipitazioni saranno assenti. Sono previste condizioni meteo ideali per godersi al meglio le giornate estive.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.