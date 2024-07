Previsioni Meteo Capannori: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Capannori si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 21°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est a una velocità di circa 5km/h. L’umidità sarà intorno all’84% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà tra il 73% e l’80%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 32°C verso le 10:00. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con una velocità che potrà arrivare fino a 11,6km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 38%.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nubi, presentandosi con poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 19%. Le temperature massime saranno di circa 34°C. Il vento soffierà sempre da Ovest – Sud Ovest, mantenendo una velocità costante intorno ai 16km/h. L’umidità si manterrà intorno al 27%.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 41% e il 70%. Le temperature caleranno, raggiungendo i 21°C verso le 23:00. Il vento sarà prevalentemente da Nord Ovest con una velocità di circa 7,6km/h. L’umidità aumenterà fino all’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Capannori indicano una giornata con un’alternanza di nubi sparse e schiarite, temperature in aumento durante la mattina e il pomeriggio, e un lieve aumento dell’umidità verso sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.8° perc. +21.1° Assenti 5.3 NE max 5.2 Grecale 84 % 1014 hPa 4 poche nuvole +20.4° perc. +20.6° Assenti 4 NE max 4.1 Grecale 81 % 1015 hPa 7 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.3 ESE max 2.7 Scirocco 63 % 1015 hPa 10 nubi sparse +32.1° perc. +32.1° Assenti 8 OSO max 11.6 Libeccio 38 % 1015 hPa 13 poche nuvole +34° perc. +32.8° Assenti 12.1 OSO max 16.4 Libeccio 27 % 1015 hPa 16 cielo sereno +31.9° perc. +31.2° Assenti 9.4 OSO max 9.8 Libeccio 34 % 1014 hPa 19 nubi sparse +23.7° perc. +23.9° Assenti 6.6 NO max 7.6 Maestrale 70 % 1015 hPa 22 nubi sparse +21.6° perc. +21.9° Assenti 3.4 N max 3.9 Tramontana 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:53

