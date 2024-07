Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Condizioni meteo a Castelvetrano: fine settimana caldo e soleggiato. Venerdì, cielo sereno con temperature fino a +32°C e vento moderato da Sud – Sud Ovest. Sabato, sereno con picco di +33,3°C e vento da Ovest. Domenica, temperature fino a +34,2°C con cielo sereno e vento da Ovest. Brezze leggere e umidità accettabile renderanno gradevole il weekend senza precipitazioni, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Castelvetrano, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,8°C e una leggera brezza proveniente da Est con velocità di 5,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +31,1°C verso le 09:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 12,2km/h. L’umidità diminuirà al 37%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno con temperature che si manterranno intorno ai +32°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest sarà moderato con raffiche fino a 10,9km/h. L’umidità si attesterà al 35%.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +25°C. Il vento sarà più leggero, proveniente da Sud Ovest con una velocità di 2,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 56%.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte a Castelvetrano, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura di +23,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest con velocità di 3km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, superando i +32°C verso le 10:00. Il vento sarà moderato da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 12,1km/h. L’umidità si attesterà al 31%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con temperature che raggiungeranno i +33,3°C. Il vento sarà ancora da Ovest con raffiche fino a 13,2km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 32%.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +26,4°C. Il vento sarà leggero da Nord con una velocità di 6,7km/h. L’umidità si attesterà al 44%.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte a Castelvetrano, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25°C e una brezza leggera proveniente da Est – Sud Est con velocità di 2,4km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno rapidamente, superando i +33°C verso le 10:00. Il vento sarà moderato da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 8,5km/h. L’umidità si attesterà al 27%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +34,2°C. Il vento sarà da Ovest con raffiche fino a 13,8km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 31%.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +26,7°C. Il vento sarà leggero da Nord Ovest con una velocità di 4,8km/h. L’umidità si attesterà al 44%.

In conclusione, il fine settimana a Castelvetrano si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e cielo sereno. Le brezze leggere contribuiranno a rendere più gradevoli le giornate, mentre l’umidità rimarrà su valori accettabili. Sia Sabato che Domenica non sono previste precipitazioni, garantendo così condizioni ideali per godersi le attività all’aperto.

