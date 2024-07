Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia indicano giornate stabili con cieli sereni e temperature elevate. Non sono attese precipitazioni significative. Le temperature oscilleranno tra i +24,4°C e i +31,5°C, con punte di percezione fino a +32,8°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con raffiche occasionali. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Cervia il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,5°C percepita come +26°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 9,8km/h con raffiche fino a 11,6km/h. Le probabilità di precipitazioni sono assenti, l’umidità si attesterà al 75% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con una temperatura che raggiungerà i +30,1°C, percepita come +31,1°C. Il vento sarà orientato a Nord Est con una velocità di 10,5km/h e raffiche fino a 11,2km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, l’umidità si manterrà intorno al 50% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +30°C con una percezione di +31,3°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 15,6km/h, con raffiche fino a 16,2km/h. Le precipitazioni resteranno assenti, l’umidità si attesterà al 51% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In serata il cielo sarà ancora sereno con temperature intorno ai +25,8°C percepiti come +26,2°C. Il vento sarà debole proveniente da Nord Ovest a una velocità di 2,6km/h con raffiche fino a 4,8km/h. L’umidità salirà al 70% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte il cielo a Cervia sarà sereno con una temperatura di +24,6°C percepita come +25°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 4,2km/h con raffiche fino a 10,1km/h. Non sono previste precipitazioni, l’umidità sarà al 73% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Nelle prime ore del mattino il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature intorno ai +26,2°C con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà debole proveniente da Nord a una velocità di 4km/h con raffiche fino a 8,7km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, l’umidità si attesterà al 59% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i +31,3°C, percepiti come +32°C. Il vento sarà orientato a Est – Nord Est con una velocità di 14,8km/h e raffiche fino a 10,2km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, l’umidità si manterrà intorno al 44% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +26,6°C percepiti come +26,6°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud Est a una velocità di 8km/h con raffiche fino a 9km/h. L’umidità sarà al 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte il cielo a Cervia sarà sereno con una temperatura di +24,4°C percepita come +24°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 4,5km/h con raffiche fino a 4,3km/h. Non sono previste precipitazioni, l’umidità sarà al 44% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature intorno ai +26,3°C con una percezione di +26,3°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 4km/h con raffiche fino a 3,6km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, l’umidità si attesterà al 41% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante il pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con temperature che si aggireranno intorno ai +31,5°C, percepiti come +32,8°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà a 15,7km/h, con raffiche fino a 11km/h. Le precipitazioni resteranno assenti, l’umidità si attesterà al 47% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata il cielo sarà ancora sereno con temperature intorno ai +26,3°C percepiti come +26,3°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud Est a una velocità di 7,2km/h con raffiche fino a 8,2km/h. L’umidità salirà al 62% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte il cielo a Cervia sarà sereno con una temperatura di +25,3°C percepita come +25,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 5km/h con raffiche fino a 5,9km/h. Non sono previste precipitazioni, l’umidità sarà al 61% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Nelle prime ore del mattino il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature intorno ai +26,5°C con una percezione di +26,5°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 4km/h con raffiche fino a 3,6km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, l’umidità si attesterà al 41% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante il pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con temperature che raggiungeranno i +31,5°C, percepiti come +32,8°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà a 15,7km/h, con raffiche fino a 11km/h. Le precipitazioni resteranno assenti, l’umidità si attesterà al 47% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata il cielo avrà nubi sparse con temperature intorno ai +28,1°C percepiti come +28,5°C. Il vento sarà debole proveniente da Nord Ovest a una velocità di 7,1km/h con raffiche fino a 6,3km/h. L’umidità sarà al 49% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Cervia si prevedono stabili con cieli sereni e temperature elevate. Sono attese condizioni di bel tempo senza precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.