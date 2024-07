Previsioni Meteo Cesano Maderno: il bollettino per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Cesano Maderno prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno deboli piogge sparse con una copertura nuvolosa del 4% che aumenterà gradualmente nel corso della mattinata, raggiungendo il 30% intorno alle 10:00. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C durante la notte e saliranno fino a +27°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà con piogge più intense. Verso le 13:00 è prevista una copertura nuvolosa dell’88% con piogge leggere, mentre intorno alle 15:00 la pioggia potrebbe diventare moderata con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28,6°C.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C.

In conclusione, Domenica 21 Luglio a Cesano Maderno sarà caratterizzata da un aumento delle precipitazioni nel corso della giornata, con piogge che potrebbero risultare abbondanti nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22° perc. +22.5° prob. 51 % 5.5 NE max 10.7 Grecale 86 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21.3° 0.19 mm 4.6 NE max 10.3 Grecale 89 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +21.9° perc. +22.3° 0.21 mm 2.6 ESE max 5.2 Scirocco 85 % 1009 hPa 9 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 46 % 6.6 SSE max 7.8 Scirocco 65 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +27.6° perc. +29° 0.42 mm 8.7 SSE max 9.8 Scirocco 62 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +28.2° perc. +29.8° 0.35 mm 8.9 ESE max 10.6 Scirocco 60 % 1007 hPa 18 pioggia moderata +23.8° perc. +24.5° 1.23 mm 5.7 N max 6.1 Tramontana 83 % 1007 hPa 21 cielo coperto +21.4° perc. +21.9° prob. 63 % 8.3 NNO max 12.4 Maestrale 87 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:45 e tramonta alle ore 03:45

