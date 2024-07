Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Cesena prevedono una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate durante le ore diurne, con un picco massimo atteso nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,5°C alle 07:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +35,6°C alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si manterranno elevate, con valori intorno ai +35,2°C alle 13:00 e +35,1°C alle 14:00. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità variabile.

In serata, il cielo continuerà ad essere sereno, con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +27,5°C alle 19:00 e ai +25,1°C alle 23:00. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest con una velocità costante.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Cesena indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate durante il giorno. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cesena per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.5° perc. +24.2° Assenti 8.9 OSO max 9.6 Libeccio 47 % 1015 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +22.8° Assenti 8.5 OSO max 9.4 Libeccio 47 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +27.3° Assenti 6.8 O max 8.5 Ponente 42 % 1016 hPa 9 cielo sereno +33.1° perc. +33.9° Assenti 7.3 N max 5.7 Tramontana 40 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35.6° perc. +36.6° Assenti 16.3 NE max 15 Grecale 34 % 1014 hPa 15 cielo sereno +34° perc. +35.5° Assenti 17.8 ENE max 14 Grecale 40 % 1013 hPa 18 cielo sereno +30.6° perc. +31.5° Assenti 8.2 E max 10.8 Levante 47 % 1013 hPa 21 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.9 S max 7.7 Ostro 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:52

