Previsioni Meteo Comiso: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

Previsioni Meteo a Comiso per Lunedì 15 Luglio

Lunedì 15 Luglio a Comiso si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore del mattino saranno all’insegna di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il termometro salirà gradualmente, con punte di +35°C previste per le ore centrali del giorno. Il vento proveniente da Sud – Sud Est aumenterà leggermente di intensità, portando un po’ di sollievo nelle ore più calde.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +34°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest soffierà con una certa intensità, ma senza raggiungere livelli preoccupanti.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est sarà leggero, contribuendo a creare un ambiente piacevole e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Comiso indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà generalmente di modesta intensità. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.6° perc. +25.4° Assenti 3.3 NNE max 5.3 Grecale 47 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 4.6 ENE max 5.5 Grecale 45 % 1011 hPa 7 cielo sereno +32° perc. +30.8° Assenti 5.9 SE max 8.6 Scirocco 29 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.9° perc. +34.1° Assenti 12.6 S max 14.4 Ostro 28 % 1011 hPa 13 cielo sereno +34.5° perc. +34.4° Assenti 17.8 SSO max 16.4 Libeccio 32 % 1011 hPa 16 cielo sereno +32.4° perc. +32.2° Assenti 12 SSO max 12 Libeccio 36 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.4° perc. +27.9° Assenti 2.9 NNE max 4.1 Grecale 51 % 1012 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +27.4° Assenti 5.9 NE max 6 Grecale 44 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:19

