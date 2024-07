Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio indicano una settimana all’insegna del sole e del caldo. Le temperature aumenteranno gradualmente, con punte massime attese intorno ai 35-36°C. Il cielo sarà per lo più sereno, con qualche nube sparsa solo mercoledì pomeriggio. Il vento sarà generalmente leggero, proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi, con punte intorno al 82% giovedì mattina. È consigliabile proteggersi dal caldo e rimanere idratati.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Durante la notte a Correggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C con una leggera brezza proveniente da Ovest a Ovest – Nord Ovest, con velocità comprese tra i 4,3km/h e i 5,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66-68% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 29,2°C verso le 09:00, con una temperatura percepita di 29,4°C. Il vento soffierà da Nord a Nord – Nord Est con una velocità tra i 5,8km/h e i 6,9km/h. L’umidità diminuirà al 45% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, e le temperature raggiungeranno i 34°C con una percezione di 34°C. Il vento aumenterà leggermente, provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 13,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 35% con una pressione di 1011hPa.

Sera: La serata sarà all’insegna del cielo sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 25-26°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord – Nord Ovest, con velocità tra i 3km/h e i 4,5km/h. L’umidità aumenterà al 69% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Notte: Durante la notte a Correggio, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C con una brezza leggera proveniente da Ovest a Ovest – Nord Ovest, con velocità tra i 6,2km/h e gli 8km/h. L’umidità sarà del 76% con una pressione di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a 30,7°C verso le 09:00, con una temperatura percepita di 32,6°C. Il vento sarà da Nord Ovest con una velocità tra i 5,6km/h e i 7,2km/h. L’umidità si attesterà al 52% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature raggiungeranno i 35,6°C con una percezione di 37°C. Il vento sarà da Nord con raffiche fino a 15,4km/h. L’umidità si manterrà al 36% con una pressione di 1014hPa.

Sera: La serata sarà all’insegna del cielo sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 26-27°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord – Nord Ovest, con velocità tra i 3,3km/h e i 4,5km/h. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Durante la notte a Correggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest, con velocità comprese tra i 4,1km/h e i 5,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70-73% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 5-6%. Le temperature saliranno fino a 30,7°C verso le 09:00, con una temperatura percepita di 32,6°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 5,6km/h e i 7,2km/h. L’umidità si attesterà al 52-73% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 26-43%. Le temperature raggiungeranno i 35,3°C con una percezione di 36,9°C. Il vento sarà da Nord con raffiche fino a 14km/h. L’umidità si manterrà intorno al 37% con una pressione di 1014hPa.

Sera: La serata sarà all’insegna delle nubi sparse con una temperatura che si manterrà intorno ai 26-27°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord Ovest, con velocità tra i 2,9km/h e i 4,6km/h. L’umidità sarà del 69-72% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Durante la notte a Correggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0-3%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a Ovest – Nord Ovest, con velocità comprese tra i 4,5km/h e i 5,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 76-79% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0-3%. Le temperature saliranno fino a 30,7°C verso le 09:00, con una temperatura percepita di 32,6°C. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest con una velocità tra i 5,4km/h e i 6,3km/h. L’umidità si attesterà al 82% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3-7%. Le temperature raggiungeranno i 33,5°C con una percezione di 35,6°C. Il vento sarà da Nord con raffiche fino a 13,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 44% con una pressione di 1014hPa.

Sera: La serata sarà all’insegna del cielo sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 25-26°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord Ovest, con velocità tra i 4km/h e i 5,7km/h. L’umidità sarà del 72% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Correggio, ci aspettiamo giornate soleggiate e calde con temperature in aumento. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi regolarmente. Resta aggiornato sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

