Previsioni Meteo Crema: il bollettino per domani martedì 23 luglio

Martedì 23 Luglio a Crema si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature comprese tra i +20,7°C e i +24,6°C, e venti di intensità variabile provenienti prevalentemente da nord. La probabilità di precipitazioni sarà inizialmente bassa, ma aumenterà gradualmente nel corso della mattinata.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e poche nuvole, con temperature che oscilleranno tra i +29,8°C e i +30,1°C. I venti continueranno a provenire da est-sud-est con intensità leggera, mentre la probabilità di precipitazioni si manterrà moderata.

In serata, la situazione meteorologica a Crema subirà un cambiamento repentino, con l’arrivo di piogge leggere e moderate. Le temperature si abbasseranno fino ai +22°C, mentre la probabilità di precipitazioni raggiungerà valori elevati. I venti, provenienti da est, manterranno una certa costanza nella loro direzione.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio a Crema indicano una giornata instabile, con un’alternanza di cielo sereno, nubi sparse e piogge intermittenti. Si consiglia di prestare attenzione all’evolversi delle condizioni atmosferiche e di essere preparati a repentini cambiamenti climatici. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Crema per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Crema

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22.5° prob. 30 % 6.4 NE max 6.9 Grecale 84 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° prob. 45 % 4.1 NE max 4.5 Grecale 86 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +22.7° perc. +23.2° 0.14 mm 3.2 N max 3.5 Tramontana 84 % 1015 hPa 9 cielo sereno +27.2° perc. +29.1° prob. 38 % 1.3 SSE max 2.5 Scirocco 70 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.4° perc. +32.3° prob. 38 % 6.8 ESE max 7.2 Scirocco 63 % 1014 hPa 15 poche nuvole +30.1° perc. +33° prob. 37 % 4.3 ESE max 4.7 Scirocco 60 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +27.5° perc. +30.2° 0.25 mm 2.4 E max 3.6 Levante 75 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +22.8° perc. +23.5° 0.52 mm 8 ESE max 8.9 Scirocco 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:51 e tramonta alle ore 03:51

