Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani lunedì 22 luglio

Lunedì 22 Luglio a Desio si prevedono condizioni meteo variegate, con piogge leggere nelle prime ore del giorno e cielo sereno nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con un lieve calo verso sera.

Nel dettaglio, al mattino il meteo sarà caratterizzato da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-23°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 5-6km/h provenendo prevalentemente da Nord.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nuvole e a un sole splendente. Le temperature saliranno fino a toccare i +32-33°C, con una percezione di caldo che potrebbe risultare intensa. Il vento sarà debole, con raffiche leggere, e la probabilità di precipitazioni sarà praticamente nulla.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa. Le temperature si attesteranno intorno ai +24-26°C, offrendo un po’ di sollievo dopo il caldo intenso della giornata. Il vento sarà leggero e non sono previste precipitazioni significative.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Desio, si prevede un clima stabile con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Desio

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.18 mm 5.5 NNO max 9.9 Maestrale 80 % 1010 hPa 3 cielo coperto +21.4° perc. +21.7° prob. 35 % 4.9 N max 7 Tramontana 82 % 1010 hPa 6 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° prob. 19 % 3 N max 5.3 Tramontana 77 % 1011 hPa 9 cielo sereno +29.2° perc. +29.7° prob. 8 % 2.1 ONO max 5 Maestrale 48 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.4° perc. +32.2° prob. 6 % 9.3 SSO max 7.8 Libeccio 36 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.7° perc. +32.8° prob. 14 % 9.8 SSO max 6.6 Libeccio 37 % 1010 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +30.7° prob. 27 % 6.3 S max 9.6 Ostro 52 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +25.9° perc. +26.3° 0.32 mm 2.9 NNE max 5 Grecale 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 21:00

