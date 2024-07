Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Favara si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante l’arco della giornata, con valori che oscilleranno tra i +23°C e i +30°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività all’aperto.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a raggiungere i +30°C verso le ore centrali. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 9,1km/h e i 15,9km/h, provenendo prevalentemente da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +29°C. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 15,4km/h provenienti da Sud Ovest.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C. Il vento sarà più leggero rispetto alle ore centrali della giornata, con una velocità intorno ai 5,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Favara indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e un clima gradevole. Le temperature si manterranno su valori estivi, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Si consiglia di godere appieno delle attività all’aperto, approfittando del bel tempo previsto anche per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.1° perc. +23° Assenti 2.1 ENE max 2.6 Grecale 60 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 2.3 NNE max 2.7 Grecale 57 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.2° perc. +27.4° Assenti 4.4 O max 3.9 Ponente 46 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +29.8° Assenti 13.1 SSO max 10.2 Libeccio 41 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.5° perc. +29.4° Assenti 17.4 SO max 15.4 Libeccio 43 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.4° perc. +28.6° Assenti 11.2 OSO max 9.5 Libeccio 46 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 5 OSO max 5.9 Libeccio 58 % 1016 hPa 22 cielo sereno +24.8° perc. +24.8° Assenti 2.7 NO max 3 Maestrale 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:15

