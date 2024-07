Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Floridia prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 34,5°C intorno alle ore 12:00, mentre la temperatura minima si attesterà sui 24,8°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 27°C. La brezza leggera proveniente da Nord favorirà un lieve calo delle temperature percepita.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nubi sparse che non altereranno il bel tempo. Le temperature inizieranno a salire, superando i 30°C già dalle prime ore del mattino.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli nel cielo di Floridia, con temperature che si manterranno elevate, toccando i 33,8°C intorno alle 13:00. Il vento soffierà con intensità moderata da Ovest – Sud Ovest.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con il cielo sempre sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 25°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest sarà moderato.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio a Floridia si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature elevate caratterizzeranno l’intera giornata, con un lieve calo previsto solo durante le ore notturne. Restate aggiornati per ulteriori previsioni del tempo nei prossimi giorni a Floridia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27° perc. +27.4° Assenti 7.2 NO max 8.1 Maestrale 50 % 1010 hPa 4 cielo sereno +27.3° perc. +27.2° Assenti 10.2 OSO max 10.3 Libeccio 42 % 1009 hPa 7 nubi sparse +31.7° perc. +31.1° Assenti 6 SO max 10.1 Libeccio 35 % 1010 hPa 10 poche nuvole +33.8° perc. +34.4° Assenti 11.4 S max 22.8 Ostro 37 % 1009 hPa 13 cielo sereno +33.8° perc. +34.3° Assenti 17.4 OSO max 28.3 Libeccio 37 % 1008 hPa 16 cielo sereno +31.5° perc. +31.1° Assenti 23 O max 33.6 Ponente 37 % 1007 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.2 NNO max 22.2 Maestrale 71 % 1008 hPa 22 cielo sereno +25° perc. +25.6° Assenti 5.8 NNO max 13.4 Maestrale 77 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:12

