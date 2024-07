Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Durante la prossima settimana, a Floridia, si prevedono giornate soleggiate e calde. Le temperature oscilleranno tra i +26°C e i +32°C, con una brezza leggera che non supererà i 15km/h. Non ci saranno precipitazioni e il cielo sarà per lo più sereno, ideale per attività all’aperto.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 6,7km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +28,5°C percepita come +28,6°C. Il vento soffierà da Est a 5,6km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +31,6°C e una leggera brezza da Est – Nord Est a 13,2km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno, una temperatura di +26,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 4,7km/h.

Martedì 16 Luglio

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +27°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 6km/h.

Mattina: La mattinata sarà simile alla notte precedente, con cielo sereno e una temperatura di +30,2°C percepita come +30,1°C.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura massima di +32°C e una brezza da Sud Est a 14,5km/h.

Sera: La giornata si concluderà con cielo sereno, una temperatura di +27°C e una brezza leggera da Est – Nord Est a 5,3km/h.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,5°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 5,8km/h.

Mattina: La temperatura salirà fino a +31,4°C con cielo sereno e una brezza da Nord Est a 15,6km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura massima di +32,1°C e una brezza da Est – Nord Est a 15,8km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno, una temperatura di +27,5°C e una brezza leggera da Nord a 5,7km/h.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +27,4°C e una brezza leggera da Nord Ovest a 5,9km/h.

Mattina: La mattinata sarà simile alla notte precedente, con cielo sereno e una temperatura di +31,4°C percepita come +31,2°C.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura massima di +32°C e una brezza da Est – Nord Est a 12km/h.

Sera: La giornata si concluderà con cielo sereno, una temperatura di +27,5°C e una brezza leggera da Nord a 5,7km/h.

In base alle previsioni meteo, Floridia godrà di giornate soleggiate e calde durante la prossima settimana. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, mentre le minime notturne saranno intorno ai +26°C. La brezza leggera contribuirà a rendere il clima più gradevole, con venti che non supereranno i 15km/h. Non sono previste precipitazioni e la copertura nuvolosa sarà minima, garantendo così giornate estive ideali per attività all’aperto.

