Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani giovedì 1 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Follonica prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32°C nel primo pomeriggio, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 43%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 24°C e una leggera brezza proveniente da Est. Le condizioni meteo resteranno stabili anche durante la mattina, con cielo sereno e temperature in aumento fino a superare i 30°C.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Follonica, con temperature massime che toccheranno i 32°C. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo.

In serata, le temperature scenderanno gradualmente, ma il cielo resterà sereno e privo di nuvole. La brezza leggera proveniente da Est contribuirà a rinfrescare l’aria, mantenendo una piacevole sensazione di fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Follonica per Giovedì 1 Agosto indicano una giornata estiva con temperature elevate ma non eccessive, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +24.4° Assenti 8.7 N max 10.4 Tramontana 78 % 1012 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +24.1° Assenti 7.3 N max 9.4 Tramontana 78 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.6° perc. +30° Assenti 7.2 NO max 15.1 Maestrale 58 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +32.6° Assenti 12.6 ONO max 16.3 Maestrale 45 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32.1° perc. +33° Assenti 12 O max 15.4 Ponente 43 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30.5° perc. +32.2° Assenti 9.4 O max 11.6 Ponente 52 % 1009 hPa 19 cielo sereno +25.7° perc. +26.3° Assenti 2.3 NO max 2.7 Maestrale 75 % 1010 hPa 22 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° Assenti 5.9 ENE max 5.7 Grecale 75 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:34

