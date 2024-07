Previsioni Meteo Frosinone: tutti i dettagli per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Frosinone indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima prevista sarà di 38,2°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 23°C durante le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con valori che si manterranno intorno al 10% per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio e verso sera il cielo si presenterà completamente sereno, senza nuvole. Le temperature saranno in costante aumento durante la mattinata, raggiungendo valori molto elevati nelle ore centrali del giorno. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a mitigare leggermente la sensazione di calore.

Per quanto riguarda la pressione atmosferica, si attesterà intorno ai 1013hPa per l’intera giornata, mentre l’umidità sarà moderata, con valori che oscilleranno tra il 20% e il 55%.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Frosinone si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per chi ama trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con temperature elevate e cieli sereni. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.5° perc. +23.4° Assenti 6.2 NNE max 5.4 Grecale 55 % 1013 hPa 3 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 5.8 NNE max 5.5 Grecale 55 % 1013 hPa 6 cielo sereno +29.2° perc. +28.8° Assenti 2.7 NE max 3.5 Grecale 40 % 1013 hPa 9 nubi sparse +35.7° perc. +34.6° Assenti 8 SSO max 7.2 Libeccio 25 % 1013 hPa 12 nubi sparse +38.1° perc. +36.8° Assenti 13.7 SO max 10 Libeccio 20 % 1012 hPa 15 cielo sereno +36.9° perc. +35.7° Assenti 15.1 SO max 10.9 Libeccio 22 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.8° perc. +29.9° Assenti 7.3 O max 8.6 Ponente 33 % 1012 hPa 21 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 5.7 N max 5.6 Tramontana 44 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:37

