Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani martedì 9 luglio

Martedì 9 Luglio a Imola si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina e raggiungeranno valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Nord. Le temperature si attesteranno intorno ai 28-30°C, con un’umidità intorno al 60% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno ulteriormente, con valori che potranno superare i 32°C. Il vento sarà sempre leggero e l’umidità si manterrà intorno al 40%, con una pressione atmosferica che potrebbe abbassarsi leggermente a 1015hPa.

In serata, le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piacevoli attorno ai 25°C. Il cielo resterà sereno e il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni. L’umidità aumenterà leggermente fino al 70% e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Imola indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature in aumento. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente, specialmente nelle ore più calde. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.7° perc. +22.2° prob. 25 % 5.5 OSO max 5.5 Libeccio 85 % 1016 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +21.3° Assenti 7 O max 7.3 Ponente 91 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.4° perc. +24.9° Assenti 5.5 ONO max 6.6 Maestrale 77 % 1017 hPa 9 cielo sereno +28.7° perc. +30.6° Assenti 8.2 N max 6.6 Tramontana 60 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32.2° perc. +33.4° Assenti 10.6 N max 8.5 Tramontana 44 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +33.6° Assenti 12.4 N max 8.2 Tramontana 40 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +30.6° Assenti 6.3 NE max 10.7 Grecale 59 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 5.8 SO max 5.7 Libeccio 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:56

