Previsioni Meteo Imperia: tutti i dettagli per domani martedì 9 luglio

Martedì 9 Luglio a Imperia si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i 22,2°C e i 27,4°C.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5-6%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6-9%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 26,6°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 31%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27,4°C. Il vento sarà sempre leggero proveniente da Sud – Sud Ovest.

In serata, a partire dalle 18:00, il cielo si schiarirà nuovamente con una copertura nuvolosa intorno al 16%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a 25,8°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Imperia indicano una giornata con cielo variabile, con alternanza di schiarite e piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori estivi, con un lieve calo in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge leggere nel pomeriggio.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° Assenti 6.5 NNO max 7 Maestrale 84 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.7° Assenti 6.2 ONO max 6.2 Maestrale 82 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.5° Assenti 1.3 NNO max 2.7 Maestrale 76 % 1016 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.7 SE max 6.2 Scirocco 67 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +27° perc. +28.4° 0.16 mm 7.1 SSO max 9.5 Libeccio 65 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +27.3° perc. +28.9° 0.12 mm 8.4 SO max 10.6 Libeccio 64 % 1015 hPa 18 poche nuvole +25.8° perc. +26.2° prob. 33 % 11.4 OSO max 14.7 Libeccio 71 % 1015 hPa 21 nubi sparse +24° perc. +24.4° prob. 12 % 12.1 O max 14.8 Ponente 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 21:09

