Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per domani lunedì 22 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Lavello prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con un’alta probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni più intense, con possibilità di pioggia moderata. La sera, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo coperto e un’alta copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 29-32°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 17km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà con l’arrivo di piogge leggere e moderate. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e le temperature scenderanno fino ai 23-24°C. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno superare i 30km/h.

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto e probabilità di piogge leggere, con temperature intorno ai 21°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una minore intensità rispetto al pomeriggio.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Lavello, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di essere preparati a eventuali piogge. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24° perc. +24° prob. 15 % 5.9 OSO max 8.8 Libeccio 58 % 1011 hPa 3 poche nuvole +22.6° perc. +22.5° Assenti 6.8 SSO max 6.6 Libeccio 62 % 1010 hPa 6 nubi sparse +27° perc. +27.2° Assenti 3.9 SSO max 4.8 Libeccio 45 % 1010 hPa 9 cielo coperto +31.4° perc. +30.1° Assenti 17 NNO max 16.9 Maestrale 29 % 1010 hPa 12 cielo coperto +35.3° perc. +33.4° Assenti 16.7 ENE max 16.7 Grecale 20 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +24.7° perc. +24.6° 0.13 mm 6.6 ENE max 13.7 Grecale 56 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° prob. 75 % 7.9 SSO max 13.5 Libeccio 67 % 1011 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +20.8° prob. 16 % 8.1 OSO max 8.2 Libeccio 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:20

