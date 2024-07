Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Lecce si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con un cielo sereno che accompagnerà i leccesi per la maggior parte della giornata.

Nella mattina di Mercoledì, cielo sereno e temperature in aumento caratterizzeranno le prime ore del giorno. Le temperature percepite saranno elevate, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C, con una percezione di caldo più elevata. La brezza tesa proveniente da Nord – Nord Ovest potrà offrire un po’ di sollievo dalle alte temperature.

In serata, è prevista la comparsa di nubi sparse con una leggera probabilità di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma resteranno comunque piacevoli. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest potrà intensificarsi leggermente, portando con sé una frescura ben accetta.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Lecce indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature elevate e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 20.9 NO max 35.6 Maestrale 72 % 1010 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 20.4 NO max 38.8 Maestrale 67 % 1009 hPa 6 cielo sereno +28.9° perc. +30.6° Assenti 28.7 NNO max 37.5 Maestrale 58 % 1009 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +34° Assenti 33.2 NNO max 34.8 Maestrale 55 % 1009 hPa 12 cielo sereno +32.5° perc. +35° Assenti 30.9 NNO max 30.9 Maestrale 49 % 1008 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +33.7° Assenti 26 NNO max 31 Maestrale 46 % 1007 hPa 18 cielo sereno +29° perc. +30.6° prob. 5 % 22 NO max 31.7 Maestrale 57 % 1008 hPa 21 nubi sparse +27.5° perc. +29.1° prob. 40 % 21 NNO max 34.1 Maestrale 63 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 03:55 e tramonta alle ore 03:55

