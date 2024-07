Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Lecce si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +33,9°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte di +35,5°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 41-43%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1008-1010hPa.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i +30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà moderato, proveniente da nord, e l’umidità si manterrà intorno al 44-47%.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Lecce, con temperature che raggiungeranno il picco massimo nel primo pomeriggio. Il vento sarà ancora proveniente da nord, ma leggermente meno intenso rispetto alla mattina. L’umidità si manterrà stabile intorno al 41-43%.

La sera sarà all’insegna del sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente ma che rimarranno piacevoli. Il vento tenderà a diminuire leggermente di intensità, mantenendo comunque una brezza costante da nord. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 63-68%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Lecce indicano una giornata di sole e caldo, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le alte temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.8° perc. +26.3° Assenti 15 NNO max 24.5 Maestrale 73 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25° perc. +25.6° Assenti 13.6 N max 23.4 Tramontana 78 % 1009 hPa 6 cielo sereno +28.8° perc. +30.5° Assenti 15.8 N max 21.8 Tramontana 59 % 1010 hPa 9 cielo sereno +32.4° perc. +33.7° Assenti 17.4 N max 18.9 Tramontana 44 % 1009 hPa 12 cielo sereno +33.9° perc. +35.5° Assenti 17.9 NNE max 17.1 Grecale 41 % 1008 hPa 15 cielo sereno +33° perc. +34.5° Assenti 15.6 N max 14.4 Tramontana 43 % 1007 hPa 18 cielo sereno +29.1° perc. +30.5° Assenti 7.1 N max 10.9 Tramontana 56 % 1007 hPa 21 cielo sereno +27° perc. +28.6° Assenti 9.7 NNE max 12.5 Grecale 68 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:10

