Previsioni Meteo Lecco: tutti i dettagli per domani lunedì 15 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Lecco si presentano generalmente stabili e soleggiate, con temperature in aumento nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +22°C. La velocità del vento sarà di circa 3-4 km/h proveniente da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse, le temperature saliranno fino a raggiungere i +30°C. Il vento soffierà da Sud con una velocità di 7-8 km/h.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, le temperature si abbasseranno ma si manterranno piacevoli intorno ai +22°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est con una velocità di 6-7 km/h.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Lecco si prospetta una giornata di sole e caldo, ideale per godersi le bellezze del territorio all’aria aperta. Le temperature si manterranno elevate durante il giorno, mentre la brezza leggera renderà il clima piacevole anche nelle ore più calde. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Lecco.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20° perc. +20.1° Assenti 7.4 NNE max 6.5 Grecale 80 % 1015 hPa 3 poche nuvole +19.4° perc. +19.4° Assenti 7 NNE max 6.2 Grecale 78 % 1015 hPa 6 cielo sereno +22.9° perc. +23° Assenti 3.3 NE max 4.4 Grecale 69 % 1015 hPa 9 poche nuvole +27.8° perc. +28.1° Assenti 6.2 S max 7.3 Ostro 48 % 1015 hPa 12 poche nuvole +29.9° perc. +30.1° Assenti 7.7 S max 8 Ostro 44 % 1014 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +30.1° Assenti 6.8 S max 6.7 Ostro 45 % 1014 hPa 18 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.3 S max 3.6 Ostro 72 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.3° perc. +22.6° prob. 2 % 6.7 NNE max 6.1 Grecale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:07

