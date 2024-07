Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Lissone si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche. La giornata inizierà con piogge moderate durante la notte, con una copertura nuvolosa del 93% e temperature intorno ai +20,7°C. Le precipitazioni diminuiranno gradualmente, passando a piogge leggere e cielo coperto nelle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si trasformerà in nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 65%. Le temperature saliranno fino a +22,1°C con una leggera brezza proveniente da sud. Nel pomeriggio, il sole farà capolino regalando un cielo sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature massime saranno di +29,7°C con una leggera brezza che favorirà un clima piacevole.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi torneranno a farsi vedere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 30%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i +25,2°C. Verso sera sono attese piogge leggere, con una probabilità del 2% e una temperatura intorno ai +24,5°C.

In conclusione, Sabato 20 Luglio a Lissone vedremo un’alternanza di condizioni meteorologiche, con piogge moderate durante la notte, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche durante la giornata. Le temperature massime si attesteranno sui +29,7°C nel primo pomeriggio, per poi scendere leggermente verso sera. Le precipitazioni saranno presenti solo in alcune fasce orarie, con una probabilità minima di piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.7° perc. +21.3° 3.76 mm 3.6 SSE max 8.6 Scirocco 95 % 1015 hPa 3 cielo coperto +20.9° perc. +21.4° prob. 22 % 6 NO max 13.9 Maestrale 93 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.1° perc. +22.6° prob. 15 % 1.1 S max 3 Ostro 82 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.1 SO max 4.6 Libeccio 62 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.3° perc. +30.2° Assenti 8.1 S max 5.1 Ostro 51 % 1010 hPa 15 poche nuvole +29.5° perc. +30.8° prob. 17 % 9.1 SSE max 6.2 Scirocco 53 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26.9° perc. +28.6° prob. 17 % 7.5 SSE max 12.1 Scirocco 69 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +23.8° perc. +24.4° 0.22 mm 3.3 ESE max 5.4 Scirocco 81 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 21:02

